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    • 31.01.2023 19:36
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    ANALİZ | Akşener'in suskunluğunun tek sebebi 'İmamoğlu' planı! 6'lı masadan HDP'ye mutakabatlı imtiyaz: CHP'den peş peşe itiraflar

    Kaosun hakim olduğu 6'lı masa, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Mutabakata ilişkin 'HDP' itirafları ise peşisıra geliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın'ın "HDP için madde ekledik" çıkışından sonra HDP'li kaynaklardan "6'lı masadan 5 parti bizimle temas kurdu" itirafı geldi. Öte yandan İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Bu suskunluğun ise sebebi Akşener - İmamoğlu ikilisinin HDP planı. Takvim.com.tr süreci sizler için tüm ayrıntılarıyla analiz etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lı masadan HDP’ye imtiyaz! Akşener ve İmamoğlu...

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.

    11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir isim öneremedi.

    FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
    Öte yandan masa üyeleri Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan metinde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.

    Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.

    Bir yandan da mutabakata ilişkin 'HDP' itirafları ise peşisıra geliyor.

    CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN "HDP İÇİN MADDE EKLEDİK" İTİRAFI
    Geride bıraktığımız gün CHP'nin FETÖ iltisaklı Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Halk TV yayınında "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.




        6'LI MASADAN 5 PARTİ HDP İLE TEMAS KURDU
        Bu itirafın üzerinden çok geçmeden Halk TV'ye konuk olan CHP yandaşı Birgün'ün Yayın Kurulu Koordinatörü Yaşar Aydın da HDP'li kaynaklarla görüştüğünü belirtip, HDP'nin hassasiyetlerinin de metne eklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

        HDP'den aldığımız bilgilere göre İYİ Parti dışındaki partilerle zaman zaman temas etme şansları olmuş.Herkesin hassasiyetine göre değerlendirme yapıldı. Bunlar Türkiye'nin temel konuları. Millet İttifakı'nın hassasiyeti üzerinden tek başına siyaset kurgulanamaz.

        CHP'Lİ ŞAHİN ONAYLARMIŞCASINA SUSTU
        Öte yandan aynı programa konuk olan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in bu sözleri onaylarmışcasına tek kelime etmemesi dikkat çekti.



        CHP kanadından peş peşe gelen HDP çıkışlarına İYİ Parti cephesinden tek kelime tepki gelmemesi ise kafalarda soru işareti bıraktı.

        İYİ PARTİ İMAMOĞLU İÇİN Mİ GÖZ YUMUYOR?
        Bilindiği üzere Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekerek her seferinde Ekrem İmamoğlu'nu ön plana sürüyor.

        Akşener - İmamoğlu ikilisi şu sıralar bağımsız aday ve 100 bin imza formülü üzerinde duruyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun bağımsız aday olmak için yeni bir hamle yapacağını iddia ederek şu satırları kaleme aldı;

        "Akşener, tek cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemediği takdirde masaya Ekrem İmamoğlu'nun ismini getirecek. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. Ekrem İmamoğlu da bunun farkında. Bunun üzerine, "Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum, diyecek. Bağımsız aday olacak" deniliyor"

        Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında İYİ Parti'nin mutabakat metninde HDP'ye sağlanan imtiyazlara göz yumması daha net bir şekilde anlaşılmış oldu.

        Eğer Akşener, 'tek cumhurbaşkanı yardımcılığı' talebi ile fiili başbakanlık makamını elde edemezse Ekrem İmamoğlu'nun bağımsız aday olması için mesai harcayacak.



            AKŞENER VE İMAMOĞLU'NUN HDP PLANI
            İmamoğlu 100 bin aday toplayarak bağımsızlığını ilan edecek. Bu noktada ellerindeki en önemli koz ise HDP... Evet, "HDP ile aynı masaya oturmam" naraları atan İYİ Parti'nin son denklemdeki en büyük kozu HDP...

            Buna göre, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu destekleyebilmesi için HDP ilk turda cumhurbaşkanı adayı çıkaracak. Böylece İYİ Parti seçmeni ürkütülmeyecek. Ama HDP seçmeni İmamoğlu'na oy verecek. Plan; ikinci tura Kılıçdaroğlu'nun değil, İmamoğlu'nun kalmasını sağlamak.

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            Haberler Güncel ANALİZ | Akşener'in suskunluğunun tek sebebi 'İmamoğlu' planı! 6'lı masadan HDP'ye mutakabatlı imtiyaz: CHP'den peş peşe itiraflar
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