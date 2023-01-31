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    • 01.02.2023 01:42
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    İYİ Parti parayı bastı 'anket' manipülasyonuna başladı! Şişirilmiş oy oranına muhtaç kaldılar: Baş aktör KONDA yan aktör sosyal medya

    Seçimlere sayılı bir zaman kala CHP ile adaylık çekişmesine tutuşan İYİ Parti bir yandan da anketler üzerinden algı operasyonuna girişti. Söz konusu operasyonun kilit aktörü KONDA olarak karşımıza çıkıyor. KONDA imzasıyla yayımlanan Aralık 2022 anketinde İP'in oy oranı %19,6 olarak iddia edilirken 31 Ocak 2023 tarihli ankette bu oran %17.9 verisiyle aktarıldı. İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. %17.9 olarak açıklanan oy oranının aslında gerçeği yansıtmadığı, bu durumdan rahatsız olan Akşener ve kurmaylarının parayı bastırarak sosyal medyadan manipülasyona başladığı konuşulanlar arasında.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’nin ’anket’ manipülasyonun şifreleri

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



    Aynı Akşener, masadaki küçük partilere de 'oyunuz kadar konuşun' ayarı çekiyor, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef tahtasına koyuyor.

    AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA
    Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatleden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.



    Geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili İbrahim Özkan, KONDA imzalı Aralık 2022 tarihli seçim anketini paylaşmış ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,6 olduğunu iddia etmişti.

    CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ
    Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu.

        Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtmişti.

        Takvim.com.tr, "CHP fondaşı Enver Aysever'den İYİ Parti'ye 'anket' bombardımanı" başlığıyla haberleştirmişti.

        Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı Ocak 2023 anketi bir sosyal medya platformu aracılığıyla duyuruldu. Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarıldı.

        İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



        ANKETTE UMDUĞUNU BULAMAYAN İYİ PARTİ PARAYI BASTI MANİPÜLASYONA BAŞLADI
        Buna göre; KONDA'nın Ocak 2023 anketinde abonelerine gönderdiği sonuçlarda İYİ Parti'nin oranı açıklanan %17.9 oranının altında yer alıyor.

        Bu durum Akşener ve kurmaylarını tatmin etmeyince devreye para karşılığında paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları sokuldu. Böylelikle DarkWeb isimli Twitter hesabında İYİ Parti'nin oranı %17.9 olarak ilan edildi.

        Son ankette CHP'den ve AK Parti'den oy azaltıp İYİ Parti'ye eklendiği de konuşulanlar arasında.

        Öte yandan fonlayarak yaptırdığı anket sonucunda bile umduğunu bulamayan İYİ Parti'nin içerisine düştüğü vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi.



        DarkWeb isimli sosyal medya platformunun geçtiğimiz ay "İYİ Parti, CHP ile farkı eritiyor" algısıyla yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirecek cinsten.

        Peki, KONDA'nın İYİ Parti oylarını şişirdiği anketlerinin aksine diğer anket oranları ne diyor?

        Gelin yakın geçmişte yayımlanan diğer anketlerdeki oranlara göz atalım;

        ALF ARAŞTIRMA KASIM AYI ANKET SONUÇLARI

        AK Parti: Yüzde 29,4

        CHP: Yüzde 28,1

        İYİ Parti: Yüzde 13,1

        HDP: Yüzde 8,3

        MHP: Yüzde 6,7



            AKSOY ARAŞTIRMA'NIN KASIM ANKETİ

            AK Parti yüzde 32,9

            CHP yüzde 28,7

            İYİ Parti yüzde 13,9

            HDP yüzde 11

            MHP yüzde 7,8



            AVRASYA ANKET (29 EKİM-6 KASIM)

            CHP % 30.6

            AK Parti %30

            İYİ Parti:% 13.3

            HDP %11.3

            MHP %6.8

            DEVA %3.4

            ORC ARAŞTIRMA ARALIK ANKETİ

            AK PARTİ %30,8

            CHP %24,0

            İYİ Parti %17,1

            HDP %7,3

            MHP %7,0



            PİAR Araştırma şirketinin 7-9 Ocak aralığında yaptığı ankette İYİ Parti'nin oy oranı İyi Parti'nin oy oranı %14,3 olarak açıklandı.


            Gelelim KONDA'ya...

            İYİ PARTİLİ BEKER FONLUYOR İDDİASI
            Tarhan Erdem'in hayatını kaybetmesi sonrası Bekir Ağırdır genel müdürlükten ayrıldı. Şirketi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker'in fonladığı iddialar arasında.

            İYİ Parti'nin oy oranlarının şişirilmesi bu durumu destekler nitelikte bir detay olarak karşımıza çıkıyor.



                Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti'nin şişirilmiş oylarına tepki gösteren fondaş Enver Aysever şu ifadeleri kullanmıştı;

                Bu türden anketleri daha çok göreceksiniz. Açıkla bakalım Konda...

                Konda kimin Bekir Ağırdır'ın... Seçime giderken her zaman olduğu gibi açıklaması yapılmayan, kaynağı belirtilmeyen bir takım operasyonların içinde bulunan örneklerden biri.

                "BEKİR AĞIRDIR GÜVENİLİR BİR İSİM DEĞİL"
                Bekir Ağırdır'ın güvenilir bir isim olmadığını söyleyen Enver Aysever, Ağırdır'ın CHP belediyelerine çalışıp dünya para kazandığını söyledi.
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