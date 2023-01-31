İYİ Parti parayı bastı 'anket' manipülasyonuna başladı! Şişirilmiş oy oranına muhtaç kaldılar: Baş aktör KONDA yan aktör sosyal medya

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
Aynı Akşener, masadaki küçük partilere de 'oyunuz kadar konuşun' ayarı çekiyor, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef tahtasına koyuyor.
AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA
Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatleden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili İbrahim Özkan, KONDA imzalı Aralık 2022 tarihli seçim anketini paylaşmış ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,6 olduğunu iddia etmişti.
CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ
Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu.