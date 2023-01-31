İYİ Parti parayı bastı 'anket' manipülasyonuna başladı! Şişirilmiş oy oranına muhtaç kaldılar: Baş aktör KONDA yan aktör sosyal medya





Aynı Akşener, masadaki küçük partilere de 'oyunuz kadar konuşun' ayarı çekiyor, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef tahtasına koyuyor.



AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA

Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatleden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.