Deşifre: Akşener'in anket maskeli İmamoğlu planını gören CHP'nin '13 Şubat' ısrarı! Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'ye 'Özel' bombardıman





CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.

Akşener'in İmamoğlu'nun adaylıına ilişkin planının tıkır tıkır işlediği bir kez daha gözler önüne serdi.