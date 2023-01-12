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    • 12.01.2023 12:25
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    • 12.01.2023 12:41
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    'Saraçhane Operasyonu' yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Almanya yolcusu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yollarda... ABD ve İngiltere'ye yaptığı 'icazet' turlarının ardından rotayı Almanya'ya kıran Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Saraçhane Operasyonu' sonrası apar topar Türkiye'ye dönmek zorunda kalmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ocak ayı sonunda yeniden Almanya yollarına düşeceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Yeniden yollarda

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olabilmek için çıktığı icazet turlarına devam ediyor!

    ALMANYA ZİYARETİ YARIDA KALMIŞTI
    ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yarıda kalmıştı.

    SARAÇHANE'DEN OPERASYON YEDİ
    Öyle ki YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 14 Aralık'ta aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

    APAR TOPAR DÖNDÜ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de çekilen operasyonun başaktörlerinden oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla ziyaretini keserek Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.

    YENİDEN ALMANYA'YA GİDECEK
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane Operasyonu sonrası kestiği ziyareti tamamlamakta ısrarcı olduğu öğrenildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara rağmen ocak ayı sonunda yeniden Almanya yollarına düşecek.

        İLK ZİYARETTE PASAPORT TİYATROSU SERGİLEMİŞTİ

        Kılıçdaroğlu yarıda kestiği ziyarette Berlin Havalimanı'nda daha ilk dakikadan şov yapmaya başlamıştı.

        Kılıçdaroğlu, diplomatik siyah pasaportu olmasına rağmen havalimanında sıraya girdi.

        Tiyatro işte tam bu dakikada başladı.

        FOTOĞRAFLARI SIRADA BEKLEDİ DİYEREK SERVİS ETTİ
        Fondaş T24 ve Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun sıraya girdiği anın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden servis etti.



        KILIÇDAROĞLU SIRA BEKLEDİ
        Fondaş T24 haberi, "Kılıçdaroğlu, Berlin Havaalanı'nda pasaport sırasında bekledi." şeklinde okuyucularına duyurdu.

            SAYMAZ'IN PASAPORT YALANI
            Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin Havalimanı'nda pasaport kuyruğunda." ifadelerini kullanarak Avrupalı siyasetçilerin "bisikletle işe gidiyorum" şovuna benzer şekilde "halkın arasına karıştım" algısı yapmaya çalıştı.



            SİYAH PASAPORT NE İŞE YARAR?
            Bilindiği üzere milletvekillerine diplomatik siyah pasaport veriliyor. Bu pasaporta sahip olanlar sıraya girmeden diplomatik alandan geçebiliyor.

            SIRF FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN PASAPORT KUYRUĞUNA GİRDİĞİ ÇOK BELLİ
            Konuya tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun gri pasaportu var ve bu yüzden diplomatik alandan geçme hakkı var. Sırf fotoğraf çekilmek için pasaport kuyruğuna girdiği çok belli. Bu adama pasaport sırası bile yakışmıyor hiçbir şeyin yakışmadığı gibi…" ifadelerini kullandı.

            KÜRESELCİ RIFKIN'IN YANINDA OLACAĞI DUYURULMUŞTU
            Yarıda kalan ziyaret öncesi CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştireceği duyurulmuştu.

            CHP'den yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

                CHP tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasının "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı aktarıldı.

                Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

                YİNE ORTADAN KAYBOLACAK MI?
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti "Yine ortadan kaybolacak mı?" sorusunu da akıllara getirdi.

                Kılıçdaroğlu Almanya'nın enerji sektörünü batıran ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin'i 3 Aralık'taki vizyon programına getirememiş ve eleştirileri 'Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlantı yaptık' şeklinde savunmuştu.

                Sosyal medyada bu durumu ti'ye alan kullanıcılar 'Sen de Almanya'ya gitme uzaktan bağlan millet teknoloji görsün' paylaşımlarıyla ti'ye almıştı.

                KILIÇDAROĞLU'NUN TARTIŞMALI ZİYARETLERİ
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

                8 SAAT KAYBOLDU
                ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

                HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
                Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

                    KILIÇDAROĞLU BU KEZ LONDRA'DA
                    Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından İngiltere'ye uçtu.


                    ELEŞTİRDİKLERİ MCKINSEY VE DERİN YUVA JOHNS HOPKİNS BAĞLANTILI İSİMLERLE TEMAS
                    Daha önce "Tefeci ve faizci"cillerin merkezi dediği Londra'da defalarca kez eleştirdikleri McKinsey ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu hazırlayan Johns Hopkins Üniversites ile bağlantılı isimlerle temas kurdu.

                    AMBERİN ZAMAN'LA POZ VERDİ
                    Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün kapatılan propaganda merkezlerinden Taraf yazarı Amberin Zaman ile görüştü.

                    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.

                    KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI UZAKTAN 'VİZYON' ÇİZDİ
                    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasıyla başlayan acemilikler zinciri fiyakosoyla sonuçlandı.

                    RIFKIN İLE BAĞLANTI KOPTU
                    Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda İngilizce uzun bir sunum yaptı ancak bağlantıda kopmalar yaşandı. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması da konuşulanların anlaşılmamasına sebep oldu.

                        Vizyon programında net bir şekilde ortaya çıkan vizyonsuzluk CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti.

                        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA KONUSU OLAN SAVUNMA

                        Özellikle danışmanların toplantıya katılmaması ve ABD'den bağlanması eleştirilere neden olurken, Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma ilginç bir savunma yaptı.

                        Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalıştı.

                        KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO

                        Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de katıldığı programda konuyu değerlendirdi.

                        Kendisine dönük, "Daha kendileri bile o isimleri salona getirememişler. ABD'den ekrandan online bağlantı ile katıldılar" eleştirileri olduğu belirtilerek "Neden gelmediler?" sorusu yöneltildi.

                        KEMAL KILIÇDAROĞLU: MİLLET TEKNOLOJİ GÖRSÜN
                        Kılıçdaroğlu çok konuşulacak şu savunmayı yaptı;

                        "Milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi görsün milletimiz. Oturduğum yerden konuşuyorlar. Ben Daron Acemoğlu'nun öteki hocayı Amerika'dan izliyorum."

                        DALGA KONUSU OLDU
                        Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. 'CHP internetle tanıştı' yorumları yapıldı.
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                        Haberler Güncel 'Saraçhane Operasyonu' yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Almanya yolcusu
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