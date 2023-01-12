'Saraçhane Operasyonu' yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Almanya yolcusu

SIRF FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN PASAPORT KUYRUĞUNA GİRDİĞİ ÇOK BELLİ

Konuya tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun gri pasaportu var ve bu yüzden diplomatik alandan geçme hakkı var. Sırf fotoğraf çekilmek için pasaport kuyruğuna girdiği çok belli. Bu adama pasaport sırası bile yakışmıyor hiçbir şeyin yakışmadığı gibi…" ifadelerini kullandı.

KÜRESELCİ RIFKIN'IN YANINDA OLACAĞI DUYURULMUŞTU

Yarıda kalan ziyaret öncesi CHP'den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştireceği duyurulmuştu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.