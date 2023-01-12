'Saraçhane Operasyonu' yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Almanya yolcusu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te aday olabilmek için çıktığı icazet turlarına devam ediyor!
ALMANYA ZİYARETİ YARIDA KALMIŞTI
ABD ve İngiltere'ye tartışmalı ziyaretler yapan ve özellikle 8 saatlik sır kayboluşunu 'Hamburger' yedik diyerek açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti yarıda kalmıştı.
SARAÇHANE'DEN OPERASYON YEDİ
Öyle ki YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 14 Aralık'ta aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.
APAR TOPAR DÖNDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de çekilen operasyonun başaktörlerinden oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla ziyaretini keserek Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.
YENİDEN ALMANYA'YA GİDECEK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane Operasyonu sonrası kestiği ziyareti tamamlamakta ısrarcı olduğu öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara rağmen ocak ayı sonunda yeniden Almanya yollarına düşecek.