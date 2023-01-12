6'lı masanın hayali: Paralel sistem! Önce Ahmet Davutoğlu bombayı patlattı sonra Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelmesiyle oluşan "6'lı masa"nın gündeminden kriz ve kaos eksik olmuyor. Adeta 6 benzemez partinin bir araya gelmesiyle kurulmaya çalışılan ittifak, bugüne kadar 10 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemezken; masada "ortak aday" kaosunun yanı sıra yönetim sistemi krizi de yaşanıyor.
DAVUTOĞLU MASAYA BOMBAYI KOYDU
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarda 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin oy oranına bakılmaksızın eşit karar verme hakkına sahip olacağını söyleyen Davutoğlu, cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını belirtti.
Bu sözlerin ardından dün Habertürk'e konuk olan Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın altına adeta bombayı koydu. "6'lı masanın seçeceği aday 'Sözünüzü dinlemiyorum' derse ne olur?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini itiraf ederek "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının adeta kukla olacağını olası bir anlaşmazlık durumunda ise ülkenin krize girerek tıpkı koalisyon dönemlerinde olduğu gibi erken seçime gitmek zorunda kalacağını ima etti.