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    • 12.01.2023 13:11
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    6'lı masanın hayali: Paralel sistem! Önce Ahmet Davutoğlu bombayı patlattı sonra Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti

    Son dakika haberi | 'Altılı Masa'nın bugüne kadar yaptığı 10 buluşmada henüz Cumhurbaşkanı adayı çıkmazken, masada kriz ve kaos eksik olmuyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı "imza yetkisi" açıklaması ve "Seçilecek aday bizi dinlemezse kriz çıkar. Erken seçim olur" itirafı muhaliflerden bile büyük tepki çekerken; bir bomba da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, altı parti liderinin sistemde olacağı ikili bir mekanizma kurulacağını söyleyerek adeta "paralel sistem" yaratarak devleti ikiliğe sürükleyeceklerini itiraf etti.

    takvim.com.tr
    6’lı masanın hayali: Paralel sistem

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bir araya gelmesiyle oluşan "6'lı masa"nın gündeminden kriz ve kaos eksik olmuyor. Adeta 6 benzemez partinin bir araya gelmesiyle kurulmaya çalışılan ittifak, bugüne kadar 10 kez toplanmasına rağmen henüz bir aday belirleyemezken; masada "ortak aday" kaosunun yanı sıra yönetim sistemi krizi de yaşanıyor.

    DAVUTOĞLU MASAYA BOMBAYI KOYDU
    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarda 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin oy oranına bakılmaksızın eşit karar verme hakkına sahip olacağını söyleyen Davutoğlu, cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını belirtti.

    Bu sözlerin ardından dün Habertürk'e konuk olan Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın altına adeta bombayı koydu. "6'lı masanın seçeceği aday 'Sözünüzü dinlemiyorum' derse ne olur?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini itiraf ederek "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının adeta kukla olacağını olası bir anlaşmazlık durumunda ise ülkenin krize girerek tıpkı koalisyon dönemlerinde olduğu gibi erken seçime gitmek zorunda kalacağını ima etti.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN "PARALEL SİSTEM" İTİRAFI
        Davutoğlu'nun bu açıklamalarının ardından bu kez de masanın ortak adayı olabilmek için her türlü yolu deneyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözleri gündeme düştü. Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, CHP liderinin daha önce kendisine Davutoğlu'nun söylemlerine paralel bilgiler aktardığını paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "ikili mekanizma" kuracaklarını söylediğini ifade eden Küçükkaya, "Altı partinin de bu işbirliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir." dedi.

        Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulundaki dağılımınsa oy oranlarına göre şekilleneceğini şu sözlerle dile getirdi: "Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."

        MASANIN YANDAŞLARI BİLE ÇILDIRDI
        Davutoğlu'nun itirafları masanın yandaşlarını da çıldırttı. CHP'ye yakın isimler Şirin Payzin, Barış Yarkadaş, Özer Sencar gibi isimler bu sistemin yürümeyeceğini itiraf ederek Davutoğlu'nun oy oranını sorguladı.

        ŞİRİN PAYZIN: YÜZDE 1 OYU VAR BU NE ÖZGÜVEN
        CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu. Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi.

        Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.

        ÖZER SENCAR: DAHA AYIP ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM
        CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi. Fondaş Medyascope'ta Ruşen Çakır ile programa katılan Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.
            Ateş Kuşları
            Haberler Güncel 6'lı masanın hayali: Paralel sistem! Önce Ahmet Davutoğlu bombayı patlattı sonra Kemal Kılıçdaroğlu itiraf etti
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