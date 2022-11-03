CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 'McKinsey' ikiyüzlülüğü! 4 yıl önce "IMF’den beter" dediler şimdi icazet için ayağına gittiler

Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslarda bulundu.



TAŞIN ALTNDAN DERİN YUBA JOHNS HOPKINS ÇIKTI

Bay Kemal, ilk olarak The Creator Fund'dan Jeremy Brown ile bir araya geldi. Brown, öyle sıradan bir isim değil.

Söz konusu kişinin Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı.