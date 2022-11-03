CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 'McKinsey' ikiyüzlülüğü! 4 yıl önce "IMF’den beter" dediler şimdi icazet için ayağına gittiler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.
Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, 'aday benim mesajını' vermekten de geri durmadı ve ittifak ortaklarına net bir gönderme yaptı.
İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
Tüm bu yaşanların gölgesinde CHP liderinin yeni icazet rotası, İngiltere oldu.
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslarda bulundu.
TAŞIN ALTNDAN DERİN YUBA JOHNS HOPKINS ÇIKTI
Bay Kemal, ilk olarak The Creator Fund'dan Jeremy Brown ile bir araya geldi. Brown, öyle sıradan bir isim değil.
Söz konusu kişinin Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı.