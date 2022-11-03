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    • Güncel
    • 03.11.2022 21:11
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    • 03.11.2022 21:12
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    CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 'McKinsey' ikiyüzlülüğü! 4 yıl önce "IMF’den beter" dediler şimdi icazet için ayağına gittiler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den sonra icazet rotasını İngiltere'ye kırdı. "Tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya ayak basıp burada çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Doug Gurr ismi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Gurr'un bir dönem McKinsey & Co.'da görev yaptığı öğrenildi. İşte tam da bu noktada CHP'nin ikiyüzlü siyaseti gözler önüne serildi. "McKinsey IMF’den beterdir" diyen CHP, 'tefeci' dediği Londra'da McKinsey & Co. iltisaklı Doug Gurr'un ayağına giderek bu durumu kanıtladı.

    Özel haber
    takvim.com.tr

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık çalışmalarına hız verdi.

    Geride bıraktığımız haftalarda ABD'ye icazet almaya 'beni işaret edin' demeye giden Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.


    ABD'den döner dönmez "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, 'aday benim mesajını' vermekten de geri durmadı ve ittifak ortaklarına net bir gönderme yaptı.

    İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE
    Tüm bu yaşanların gölgesinde CHP liderinin yeni icazet rotası, İngiltere oldu.

    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada dikkat çeken temaslarda bulundu.


    TAŞIN ALTNDAN DERİN YUBA JOHNS HOPKINS ÇIKTI
    Bay Kemal, ilk olarak The Creator Fund'dan Jeremy Brown ile bir araya geldi. Brown, öyle sıradan bir isim değil.

    Söz konusu kişinin Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı.



        Johns Hopkins Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu yayımlayan derin yuvası olarak da biliniyor.

        DOUG GURR, MCKINSEY VE CHP...
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'da Alan Turing Enstitüsü Başkanı Doug Gurr ile de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

        Doug Gurr'u detaylıca mercek altına aldığımızda karşımıza bir dönem McKinsey & Co.'da görev yaptığı karşımıza çıkıyor.

        CHP VE FONDAŞLARIN İFTİRALARLA DOLU ALGI OYUNU
        2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'ne danışmanlık yapması için McKinsey şirketi ile iletişim kurmuştu. Bakanlık, söz konusu danışmanlık hizmetinde McKinsey'in hiçbir icra fonksiyonu ve yetkisi olmayacağını da net bir dille ifade etmişti.

        Bu gelişme sonrası CHP'nin başını çektiği muhalefet kanadı, ve fondaş medya McKinsey & Co üzerinden dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef göstermiş, mesnetsiz iddialar üzerinden kirli bir algı operasyonu yürütmüştü.


        CHP fondaşı Sözcü Gazetesi'nde Faik Öztrak'ın "McKinsey IMF'den de beterdir" sözlerinin yer aldığı o haber

        "IMF'DEN BETER" DEDİLER, AYAĞINA GİTTİLER
        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da provokasyona çanak tutarak McKinsey & Co ile ilgili "McKinsey, devlet hazinesinin en mahrem yerlerine kadar gidecek" iftirasını yayıp, "Açıkçası bu McKinsey IMF'den de beterdir" ifadelerini kullanmıştı.



            Gelinen noktada "McKinsey IMF'den beterdir" diyen CHP'nin, McKinsey & Co. iltisaklı Doug Gurr'un ayağına gitmesi sergilenen ikiyüzlü siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi.

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