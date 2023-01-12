Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde taciz istifası! Şok sözler: 'Partide kadınlara taciz var, tacizciler korunuyor!'

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan ve CHP öncülüğündeki 6'lı masaya eklemlenen Gelecek Partisi'nde ayrılıklar sürüyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Fatma Şerefoğlu istifa etti.
Şerefoğlu, istifasını "10 Ocak 2023 tarihi itibariyle Gelecek Partisi Kurucular Kurulu, Etik Kurulu ve Siyasi Parti üyeliği görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. İlk ve son siyasi deneyimimi büyük bir hayal kırıklığı ile noktalıyorum." ifadeleriyle duyurdu.
İstifasına ilişkin 2 sayfalık açıklama yayımlayan Şerefoğlu zehir zemberek söylemlerde bulundu.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Fatma Şerefoğlu
İstifa gerekçeleri arasında "liyakatsiz başkanlar" ve "Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası" gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, tacizcierin bir tanesinin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının 1 yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu.
TEMİZ SİYASET SÖZLERİ HAVADA KALDI
Şerefoğlu'nun "@serefogluf" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yayımladığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2016 yılında Sayın Davutoğlu'na yapılmış olan haksızlığa karşı durup, aile ve çevremin bütün baskılarına rağmen cesur bir şekilde kızımla birlikte destekleyicisi oldum. Bu süreçteki samimi ve cesur iletişimimiz aile dostluğuna dönüştü. 2018 yılında kendisi parti kuracağını açıkladı ve Türkiye'nin birçok iline yaptığı ziyaretlerde bir gönüllü olarak yanında bulundum.
Kuruluşu esnasında Sayın Davutoğlu'nun daveti ile kurucu olarak katıldığım partiye hiçbir beklentim olmadan maddi manevi hizmet etmeye çalıştım.
Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na 2 defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup; kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim.
LİYAKATLİ BAŞKANLAR PARTİDEN AYRILDI
3 Aralık 2022'de İstanbul'da Sayın Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen Kurucular toplantısında, kendisinin 'diğer partilerin durumu oldukça karışık, çok şükür bizim partiden ayrılan önemli bir kişi olmadı' söylemiyle duyduğum şiddetli rahatsızlık kararımın kesinleşmesine vesile oldu. Çünkü partiden nice liyakatli ve onurlu kurucu, il ve ilçe başkanı, teşkilat üyesi; yapılan yanlışları cesur bir şekilde eleştirdiği için ayrılmış ya da istifaya zorlanmıştı. Bu söyleme uygun olarak ben de "önemli olmayan" arkadaşlarımın yanında onurlu bir duruş sergilemem gerektiği kanaatine vardım.