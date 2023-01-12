Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde taciz istifası! Şok sözler: 'Partide kadınlara taciz var, tacizciler korunuyor!'

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Fatma Şerefoğlu

İstifa gerekçeleri arasında "liyakatsiz başkanlar" ve "Davutoğlu'nun mafyacılık oynayan akrabası" gibi maddeler sıralayan Fatma Şerefoğlu, partide kadınlara yönelik taciz vakalarının olduğunu öne sürdü. Şerefoğlu, tacizcierin bir tanesinin Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Fatma Şerefoğlu, söz konusu genel başkan danışmanının ihracının 1 yılı aşkın süredir bekletildiğini savundu.

TEMİZ SİYASET SÖZLERİ HAVADA KALDI

Şerefoğlu'nun "@serefogluf" uzantılı resmi Twitter adresi üzerinden yayımladığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında Sayın Davutoğlu'na yapılmış olan haksızlığa karşı durup, aile ve çevremin bütün baskılarına rağmen cesur bir şekilde kızımla birlikte destekleyicisi oldum. Bu süreçteki samimi ve cesur iletişimimiz aile dostluğuna dönüştü. 2018 yılında kendisi parti kuracağını açıkladı ve Türkiye'nin birçok iline yaptığı ziyaretlerde bir gönüllü olarak yanında bulundum.

Kuruluşu esnasında Sayın Davutoğlu'nun daveti ile kurucu olarak katıldığım partiye hiçbir beklentim olmadan maddi manevi hizmet etmeye çalıştım.

Geçtiğimiz 3 yıl içinde Sayın Davutoğlu'na 2 defa istifa, bir defa da aksi görüşte olmam nedeniyle ihraç talebim olmuş olup; kabul edilmedi. Ancak bugün temiz siyaset sözlerinin havada kaldığı bir yapıda bu kadar uzun süre yer almış olmanın pişmanlığı içindeyim.