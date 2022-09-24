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    • 24.09.2022 11:54
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    • 24.09.2022 12:24
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin şifreleri! İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar planladı... FETÖ ile iş mi tutacak?

    Takvim.com.tr CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin şifrelerini çözüyor... Dün ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in gazladığı muhtemel rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın desteğini aldı. Kılıçdaroğlu bu hamlesi ile 'Herkes beni destekliyor' algısı yaparak eli güçlü bir şekilde ABD'ye gitmek isterken Takvim.com.tr bomba detaylara ulaştı. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile ilişkisi dikkat çekerken ABD'li derinler bu ziyarete anlam veremedi. Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık FETÖ operasyonu öncesi ABD'ye yaptığı ziyaret hatırlanınca, akıllara "Yeni bir hazırlık mı var?" sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    ABD ziyaretinin şifreleri!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzeki günlerde yapacağı ABD ziyareti öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek açıklaması yaparken İYİ Parti yine 'veto' kartını kullandı.

    Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" derken Akşener de "Bu seçimi almak zorundayız. Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulmaz" dedi.

    İYİ Parti'den gelen açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını ortaya koysa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için elinden geleni yapacak gibi görünüyor...

    TAKVİM.COM.TR DETAYLARA ULAŞTI
    Takvim.com.tr söz konusu ziyaretin 'ABD'den alınacak icazet' ziyareti olduğunu aktarırken yeni detaylara da ulaşıldı.

    ABD ZİYARETİNİNDEKİ YAPILACAK O GÖRÜŞMEYİ KİM PLANLADI?
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı Yahudi kökenli "sosyalist" Senatör Bernie Sanders ile yapacağı görüşmenin planlayıcısı Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanlığı hayali kuran İBB Başkanı Ekrem Vekili Selçuk Sarıyar olduğu öğrenildi.

    İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'ın bağlantıları da oldukça dikkat çekici...

    SARIYAR YILLAR ÖNCE SANDERS'LE BİRLİKTE ÇALIŞTI
    Sarıyar'ın 2012 ve 2016 yıllarında Demokratların Yahudi kökenli "sosyalist" Senatörü Bernie Sanders'in seçim kampanyasında çalıştığı biliniyor.

    AVRUPA ÜLKELERİNDE GENÇLİK PROJELERİ...
    2012 yılında ABD Büyükelçiliği tarafından 'Genç Türk Liderler' programına seçilen Selçuk Sarıyar, Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinde gençlik ve kültürel değişim projelerinde de görev almış.

    Sarıyar'ın bir süre önce ABD'de bir iş adamı ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu ziyarete ilişkin planlama yaptığı tahmin ediliyor.

        KONGRE KAPALI SENATÖRLER KENDİ BÖLGELERİNDE
        Öte yandan 8 Kasım'da ABD de çok önemli Kongre seçimleri var. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun da üçte biri yenilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinden 1 hafta önce yani 1 Ekim'den itibaren Kongre kapalı olacak. Senatör ve Milletvekilleri seçim bölgelerinde olacak.


        Kılıçdaroğlu'nun görüşme yapacağı Bernie Sanders

        ABD'Lİ 'DERİN' İSİMLERDEN İLGİNÇ YORUMLAR
        CHP yandaşı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ABD hükümeti yetkililerinde kimse ile görüşmeyeceğini Sanders ve bazı 'aktivist'ler ile görüşeceğini yazarken bu ziyaret Türkiye'de 'tanınan' bazı ABD'li isimler tarafından da ilginç bulundu.

        "HİÇBİR NEDEN YOK"
        ABD'deki derin yapılarla yakınlığı bilinen Türkiye ve Ortadoğu uzmanı, Dış İlişkiler Konseyi üyesi Steven A.Cook, "Kılıçdaroğlu'nun Washington'u ziyaret etmesinin hiçbir nedeni yok" diye bir paylaşım yaptı.

        Cook'a yanıt veren ise 'Gezi ve 15 Temmuz' davalarından da yargılanan firari Henri Barkey oldu.

        "SON DAKİKA KARARI VE AMATÖRCE"
        Washington'da özellikle Demokratlar üzerinde etkili bir isim olan, yönetim ve düşünce kuruluşlarıyla bağlantılı Henri Barkey, Cook'un twitine cevap olarak "Kılıçdaroğlu'na o kadar yolu gelip burada yönetimle görüşmemesini kim tavsiye ediyor" diye görüş belirtti.

        Cook ise ilginç bir yanıt vererek "Tipik CHP beceriksizliği" dedi.

        Daha sonra bir paylaşım daha yapan Barkey bunun amatörce ve son dakika kararı olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

        NEDEN MASAYI DAĞITIP GİDİYOR?
        Son dakika kararıyla masayı dağıtıp ABD'ye 'icazet' almaya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı ABD'li 'derinler' tarafından bile anlamsız bulunurken akıllara 'FETÖ' teması da geldi.

        17-25 ARALIK'TAN ÖNCE GİTMİŞTİ
        Öyle ki; CHP Genel Başkanı seçildikten sonra 2013 yılında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, bu ziyaretiyle 37 yıl sonra ABD'ye giden ilk CHP Genel Başkanı olmuştu.

        17/25 Aralık operasyonundan kısa bir süre önce ABD'yi ziyaret ederek FETÖ terör örgütü yöneticileriyle bir araya gelmişti.

        17-25'ARALIK VE HEMEN SONRASINDAN CHP'NİN FETÖ TRAFİĞİ
        Kılıçdaroğlu'nun o dönemli ziyaretinin kronolojisi şu şekilde;

        ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME
        26 Ocak 2012:         FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

        (12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı.

        3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

        DARBE ÖNCESİ ZİYARET
        2 Aralık 2013:         CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi.

        Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

            (14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

            YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ
            9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

            20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
            (5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

            SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER
            19 Mart 2014:             Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

            27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

            MİT TIR'LARI MANŞETİ
            (9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

            17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

            27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.
            (12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

            TALİMAT ALMAYA MI GİDİYOR?
            ABD'den derin sesler Kılıçdaroğlu'na 'gelme' derken görüşmenin 'fiyasko' ile sonuçlanma ihtimali yüksek...

            Ancak 17-25 Aralık süreci ve Kılıçdaroğlu'nun son 400 açıklamasında 'FETÖ' kelimesini ağzına almayan ama KHK'lı isimlere 'itibar' vaadi veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin 'ani' olması "Yeni bir hazılık mı var?" sorusunu da getirdi.
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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin şifreleri! İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar planladı... FETÖ ile iş mi tutacak?
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