Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin şifreleri! İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar planladı... FETÖ ile iş mi tutacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzeki günlerde yapacağı ABD ziyareti öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek açıklaması yaparken İYİ Parti yine 'veto' kartını kullandı.
Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" derken Akşener de "Bu seçimi almak zorundayız. Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulmaz" dedi.
İYİ Parti'den gelen açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını ortaya koysa da Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için elinden geleni yapacak gibi görünüyor...
TAKVİM.COM.TR DETAYLARA ULAŞTI
Takvim.com.tr söz konusu ziyaretin 'ABD'den alınacak icazet' ziyareti olduğunu aktarırken yeni detaylara da ulaşıldı.
ABD ZİYARETİNİNDEKİ YAPILACAK O GÖRÜŞMEYİ KİM PLANLADI?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı Yahudi kökenli "sosyalist" Senatör Bernie Sanders ile yapacağı görüşmenin planlayıcısı Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanlığı hayali kuran İBB Başkanı Ekrem Vekili Selçuk Sarıyar olduğu öğrenildi.
İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar'ın bağlantıları da oldukça dikkat çekici...
SARIYAR YILLAR ÖNCE SANDERS'LE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Sarıyar'ın 2012 ve 2016 yıllarında Demokratların Yahudi kökenli "sosyalist" Senatörü Bernie Sanders'in seçim kampanyasında çalıştığı biliniyor.
AVRUPA ÜLKELERİNDE GENÇLİK PROJELERİ...
2012 yılında ABD Büyükelçiliği tarafından 'Genç Türk Liderler' programına seçilen Selçuk Sarıyar, Avrupa'nın neredeyse tüm ülkelerinde gençlik ve kültürel değişim projelerinde de görev almış.
Sarıyar'ın bir süre önce ABD'de bir iş adamı ile telefon görüşmesi yaptığı ve bu ziyarete ilişkin planlama yaptığı tahmin ediliyor.