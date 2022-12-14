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    • 14.12.2022 15:49
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    • 14.12.2022 16:09
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    Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün... Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Saraçhane' ortaklığı...

    Muhalefetin adaylık bilmecesi CHP'yi fokur fokur kaynayan kazana çevirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sürerken destekçilerini Saraçhane'ye çağırdı. Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsata çevirip adaylık golü atmak olarak yorumlanırken sinsi bir hamle de Meral Akşener'den geldi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na destek için Ankara'dan yola çıktığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün

    Muhalefetin 9 kez etrafında toplandığı 6+1'li masa henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken masa ortakları ve CHP içinde dönen savaş her geçen gün alevleniyor.

    Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ: DESTEKÇİLERİNİ ÇAĞIRDI
    Hem bu durumu hem de adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fısat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden çıkış yaparak adaylık için yeni bir hamle yaptı.

    Destekçilerini Saraçhane'ye davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN YOKLUĞUNU FIRSAT BİLDİ: GELİYORUM
    Ekrem İmamoğlu'na destek her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
        Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'Saraçhane' ortaklığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahasına oturtu. Sosyal medyada İmamoğlu destekçisi CHP'liler "Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sırada Almanya'ya gidiyor. Desteğe Akşener geliyor." şeklinde paylaşımlar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştiri yağmuruna tuttu.

        EKREM İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA
        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyor.

        İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyor.

        Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.

        İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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        Haberler Güncel Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün... Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Saraçhane' ortaklığı...
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