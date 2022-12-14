Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün... Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'dan 'Saraçhane' ortaklığı...

Muhalefetin 9 kez etrafında toplandığı 6+1'li masa henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken masa ortakları ve CHP içinde dönen savaş her geçen gün alevleniyor.
Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mahkeme, duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK HAMLESİ: DESTEKÇİLERİNİ ÇAĞIRDI
Hem bu durumu hem de adaylık savaşı verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fısat bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden çıkış yaparak adaylık için yeni bir hamle yaptı.
Destekçilerini Saraçhane'ye davet eden imamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum." dedi.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN YOKLUĞUNU FIRSAT BİLDİ: GELİYORUM
Ekrem İmamoğlu'na destek her fırsatta kendisini parlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz." ifadeleriyle bir selfie paylaştı.