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    • Güncel
    • 09.12.2022 12:01
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    • 09.12.2022 12:01
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine dalga konusu oldu: Millet o teknolojiyi göreli yıllar oluyor! Başkan Erdoğan ve Turgut Özal...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu gibi isimlerin ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasını "Millet teknoloji görsün diye uzaktan bağlandılar" şeklinde savundu. Kemal Kılıçdaroğlu bu savunma ile dalga konusu olurken övündüğü 'uzaktan görüntülü görüşme'nin yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında yapıldığı da tekrar gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu yine dalga konusu oldu: Millet o teknolojiyi göreli yıllar oluyor! Başkan Erdoğan ve Turgut Özal...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını büyük bir beklentiye soktuğu 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI UZAKTAN 'VİZYON' ÇİZDİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapmasıyla başlayan acemilikler zinciri fiyakosoyla sonuçlandı.

    RIFKIN İLE BAĞLANTI KOPTU
    Kılıçdaroğlu'nun övgüyle bahsettiği ABD'li Jeremy Rifkin küresel ısınma ve iklim konusunda İngilizce uzun bir sunum yaptı ancak bağlantıda kopmalar yaşandı. İzleyicilere çeviri kulaklığı dağıtılmaması da konuşulanların anlaşılmamasına sebep oldu.

    Vizyon programında net bir şekilde ortaya çıkan vizyonsuzluk CHP yandaşlarının bile tepkisini çekti.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA KONUSU OLAN SAVUNMA

    Özellikle danışmanların toplantıya katılmaması ve ABD'den bağlanması eleştirilere neden olurken, Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma ilginç bir savunma yaptı.

        Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO

        Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de katıldığı programda konuyu değerlendirdi.

        Kendisine dönük, "Daha kendileri bile o isimleri salona getirememişler. ABD'den ekrandan online bağlantı ile katıldılar" eleştirileri olduğu belirtilerek "Neden gelmediler?" sorusu yöneltildi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: MİLLET TEKNOLOJİ GÖRSÜN
        Kılıçdaroğlu çok konuşulacak şu savunmayı yaptı;

        "Milletimiz teknolojiyi de görsün. Allah aşkına teknolojiyi görsün milletimiz. Oturduğum yerden konuşuyorlar. Ben Daron Acemoğlu'nun öteki hocayı Amerika'dan izliyorum."

        DALGA KONUSU OLDU
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu. 'CHP internetle tanıştı' yorumları yapıldı.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Millet teknoloji görsün' ifadeleriyle övünerek bahsettiği durum yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında gerçekleştirilmişti.

            2009 YILINDA ERDOĞAN 3G İLE BAĞLANTI KURDU
            2009'da Başbakanlık makamında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'dan, TRT Ana Haber Bülteni'ne katılarak, o dönem Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım ile 3G teknolojisi aracılığıyla görüştü.

            Başkan Erdoğan'ın yıllar önce 3G ile yaptığı başka bir görüşme;

            TURGUT ÖZAL UYDULAR ARACILIĞIYLA KATILMIŞTI
            Kılıçdaroğlu'nun övündüğü mesele ile ilgili daha eski örnekler de vermek mümkün.
            Dönemin Başbakanı Turgut Özal kalp ameliyatı için ABD Houston'da bulunan Özal, 4 Mart 1987'deki Bakanlar Kurulu'na uydular aracılığıyla görüntülü katıldı.

            O dönem için sıra dışı olan kabine toplantısında başbakanın koltuğuna bir ekran yerleştirildi. Özal, koltuğunda yer alan ekran ile Houston'dan kabineyi yönetti.

            Ayrıca Özal, 21 Mart'ta yine Houston'dan, Ankara'daki gazetecilere bağlandı zaman zaman bağlantı kopsa da Özal, 1.5 saat süren basın toplantısında soruları yanıtladı.

            SOSYAL MEDYADA FENA GOYGOY DÖNDÜ
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sosyal medyada dalga konusu olurken kullanıcılar meseleyi mizah malzemesi yaptı.

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