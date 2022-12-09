Kemal Kılıçdaroğlu yine dalga konusu oldu: Millet o teknolojiyi göreli yıllar oluyor! Başkan Erdoğan ve Turgut Özal...

Kılıçdaroğlu uzun yıllardır gerçekleştirilen ve cep telefonlarından herkesin kullandığı mesajlaşma uygulamalarından dahi yapılabilen görüntülü görüşmeyi yeni bir şeymiş gibi sunmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FİYASKOYU PERDELEME ÇABASI |VIDEO



Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar TV'de katıldığı programda konuyu değerlendirdi.

Kendisine dönük, "Daha kendileri bile o isimleri salona getirememişler. ABD'den ekrandan online bağlantı ile katıldılar" eleştirileri olduğu belirtilerek "Neden gelmediler?" sorusu yöneltildi.