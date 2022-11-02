Londra'ya icazet yoklamaya giden Kılıçdaroğlu 'derin' sularda! Taşın altından yine Johns Hopkins çıktı: Bu kez hangi sufleleri aldı?

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.
YEDİĞİ 'HAMBURGER'LERİN KOKUSU ÇIKTI! ABD'DEN SUFLE ALDI
Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Devlete ve kurumlarına 'uyuşturucu üzerinden kara para aklıyorlar' iftirasını atan Kılıçdaroğlu'nun yediği hamburgerlerin kokusu ortaya çıktı.
Türkiye Yüzyılı söylemimin hayat bulduğu, Togg'un banttan indiği bu tarihi günleri gölgelemek isteyen CHP liderinin ABD'den aldığı sufleyle hareket etmesi dikkatlerden kaçmadı.
İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE!
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri, icazet için rotasını İngiltere'ye kırdı.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik ediyor.