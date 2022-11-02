Londra'ya icazet yoklamaya giden Kılıçdaroğlu 'derin' sularda! Taşın altından yine Johns Hopkins çıktı: Bu kez hangi sufleleri aldı?





KILIÇAROĞLU'NUN DERİN YUVASI!

Söz konusu üniversite, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.



Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.



"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak" ifadelerinin yer aldığı raporda Kılıçdaroğlu'nun kaset komplosuyla CHP'nin başına geçtiği döneme dair şifreler yer alıyor.



Rapor yayınlandığında CHP Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip CHP'nin koltuğuna oturması çarpıcı bir detay olarak karşımıza çıkıyor.