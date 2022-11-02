Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 19:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 20:38
    ABONE OL

    Londra'ya icazet yoklamaya giden Kılıçdaroğlu 'derin' sularda! Taşın altından yine Johns Hopkins çıktı: Bu kez hangi sufleleri aldı?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 saatlik muammanın gölgesinde ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferinin ardından rotayı İngiltere'ye çevirdi. Londra'da bir takım temaslar kuran Kılıçdaroğlu, The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown ile bir araya geldi. Brown'u mercek altına alan Takvim.com.tr çok çarpıcı bir detaya ulaştı. Brown'un Johns Hopkins Üniversitesi ile bağı olduğu daha evvel de Pensilvanya'da görev yaptığı ortaya çıktı. Bilindiği üzere söz konusu üniversite Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatının tayin edildiği raporu yayımlayan derin yuvası olarak da biliniyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu Londra’da ’derin’ sularda!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.

    YEDİĞİ 'HAMBURGER'LERİN KOKUSU ÇIKTI! ABD'DEN SUFLE ALDI
    Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.

    Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Devlete ve kurumlarına 'uyuşturucu üzerinden kara para aklıyorlar' iftirasını atan Kılıçdaroğlu'nun yediği hamburgerlerin kokusu ortaya çıktı.

    Türkiye Yüzyılı söylemimin hayat bulduğu, Togg'un banttan indiği bu tarihi günleri gölgelemek isteyen CHP liderinin ABD'den aldığı sufleyle hareket etmesi dikkatlerden kaçmadı.



    İCAZETTE YENİ DURAK İNGİLTERE!
    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri, icazet için rotasını İngiltere'ye kırdı.

    Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik ediyor.


        Jeremy Brown

        Londra'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu'nu Entrepreneur First kuruluşunun ortaklarından Jonny Clifford karşıladı.

        Kılıçdaroğlu ve CHP Heyeti daha sonra The Creator Fund yetkilileri ile St. Pancras Renaissance Hotel'de bir araya geldi. CHP lideri burada, The Creator Fund yetkilisi Jeremy Brown'dan bilgi aldı.



        KILIÇAROĞLU'NUN DERİN YUVASI!
        Söz konusu üniversite, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var.

        Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı.

        "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak" ifadelerinin yer aldığı raporda Kılıçdaroğlu'nun kaset komplosuyla CHP'nin başına geçtiği döneme dair şifreler yer alıyor.

        Rapor yayınlandığında CHP Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip CHP'nin koltuğuna oturması çarpıcı bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

            BU KEZ HANGİ SUFLELERİ ALDI?
            St. Pancras Renaissance Hotel'de yapılan 'derin' görüşmede Kılıçdaroğlu'nun hangi sufleleri aldığı merak konusu oldu.



            ŞİRKETTEN ALENGİRLİ CEVAP!
            Öte yandan A Haber Londra muhabiri Alpaslan Düven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun temas kurduğu The Creator Fund'a ulaşmak için çeşitli kanalları kullansa da başarılı olamadı.

            E- Posta kanalı ile şirkete ulaşan Düven'e The Creator Fund CEO'su Jamie Macfarlane tarafından "Siz kimsiniz ve neden soruyorsunuz?" yanıtı verildi.

            Bu durum gizemli olan teması daha da dikkat çekici kıldı.



            BAKALIM BU KEZ HANGİ İFTİRA İLE DÖNECEK
            ABD'deki fiyaskoya dönen icazet seferinin ardından yurda dönen Kemal Kılıçdaroğlu, devleti ve kurumlarını hedef göstererek 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' yalanını dolaşıma soktu.

            ABD'de hamburger yerken aldığı talimatı Türkiye'ye dönüşte harfiyen yerine getiren Kılıçdaroğlu'nun bu kez hangi iftira ve kara propaganda paketi ile döneceği ise büyük merak konusu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Moody’s’den 6 AB ülkesine negatif şok
            Haberler Güncel Londra'ya icazet yoklamaya giden Kılıçdaroğlu 'derin' sularda! Taşın altından yine Johns Hopkins çıktı: Bu kez hangi sufleleri aldı?
                SON DAKİKA