6'lı masadaki kaos 7. ortak HDP'ye de sıçradı! Pervin Buldan muhalefet ve Demirtaş'ı hedef aldı

6'lı masanın diğer ortağı HDP'den "kendi adaylarını" çıkaracaklarına dair açıklama, gündemdeki yerini koruyor. Masadaki adaylık kaosunun bir benzeri HDP içinde yaşanırken Eş Genel Başkan Pervin Buldan hem masadakilere hem de terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.
"HDP ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR"
Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracaklarını belirten Buldan, Demirtaş'ın 6'lı masa çağrılarına rağmen, "Kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır" dedi.
Buldan, ittifak ortaklarına 'maç 90 dakika ve yeni başlıyor' göndermesi yaptı. Bilindiği üzere Buldan'ın ayrı aday çıkışı yapması sonrası Selahattin Demirtaş ve Saruhan Oluç gibi isimler 'ortak aday' vurgusu yapan açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti ile CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına açık kapı bırakmıştı.
Buldan, partisi tarafından Şişli'deki Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli yöre dernekleri buluşmasında yaptığı konuşmada, yaklaşık 4-5 ay sonra ülkenin bir seçime gideceğini söyledi.
Bunun "tarihi bir seçim" olduğunu, geçmiş dönemlerde yaşanan seçimlere benzemediğini belirten Buldan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki ayrı kutbun söz konusu olduğunu hatırlattı. Terör örgütü PKK'yı temsil ettiği halde Kürt vatandaşların adına konuşma cürretini gösteren HDP Buldan, "Şimdi herkesin gözünün HDP'nin oylarında olduğu bir dönemde 'acaba hangi tarafı destekleyecek, kime oy verecek Kürtler' dedikleri bir zamanda çıktık dedik ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla 'varım, buradayım, burada olmaya devam edeceğim' diyor. Cumhur İttifakına kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçtiğini ifade edenler oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır." şeklinde konuştu.