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    • 12.01.2023 23:26
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    6'lı masadaki kaos 7. ortak HDP'ye de sıçradı! Pervin Buldan muhalefet ve Demirtaş'ı hedef aldı

    6'lı masadaki adaylık kaosu terörün siyasi ayağı HDP'ye de sıçradı. Masanın altındaki gizli ortak olarak HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş ve Eş Genel Başkanı Pervin Buldan farklı açıklamalarda bulunmuştu. Buldan, bugün yaptığı açıklamada ise hem 6'lı masaya hem de 6'lı masayı işaret eden Demirtaş'a tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    6’lı masadaki kaos HDP’ye sıçradı!

    6'lı masanın diğer ortağı HDP'den "kendi adaylarını" çıkaracaklarına dair açıklama, gündemdeki yerini koruyor. Masadaki adaylık kaosunun bir benzeri HDP içinde yaşanırken Eş Genel Başkan Pervin Buldan hem masadakilere hem de terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

    "HDP ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR"
    Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracaklarını belirten Buldan, Demirtaş'ın 6'lı masa çağrılarına rağmen, "Kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır" dedi.


    Buldan, ittifak ortaklarına 'maç 90 dakika ve yeni başlıyor' göndermesi yaptı. Bilindiği üzere Buldan'ın ayrı aday çıkışı yapması sonrası Selahattin Demirtaş ve Saruhan Oluç gibi isimler 'ortak aday' vurgusu yapan açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti ile CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına açık kapı bırakmıştı.

    Buldan, partisi tarafından Şişli'deki Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli yöre dernekleri buluşmasında yaptığı konuşmada, yaklaşık 4-5 ay sonra ülkenin bir seçime gideceğini söyledi.



    Bunun "tarihi bir seçim" olduğunu, geçmiş dönemlerde yaşanan seçimlere benzemediğini belirten Buldan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diye iki ayrı kutbun söz konusu olduğunu hatırlattı. Terör örgütü PKK'yı temsil ettiği halde Kürt vatandaşların adına konuşma cürretini gösteren HDP Buldan, "Şimdi herkesin gözünün HDP'nin oylarında olduğu bir dönemde 'acaba hangi tarafı destekleyecek, kime oy verecek Kürtler' dedikleri bir zamanda çıktık dedik ki Emek ve Özgürlük İttifakı kendi adayıyla 'varım, buradayım, burada olmaya devam edeceğim' diyor. Cumhur İttifakına kaybetmenin tek yolunun başka bir tarafı desteklemekten geçtiğini ifade edenler oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır." şeklinde konuştu.

        DEMİRTAŞ MUHALEFETE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI
        Daha önce 6'lı masaya çağrı yapan terörden tutuklu Demirtaş Buldan'ın aksine muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, "Dalgalı denizde, zifiri karanlıkta yolunuzu kaybetmeniz için sürekli kafanızı karıştıracaklar. Gözünüzü kutup yıldızından ayırmayın, bu gemi o limana varacak. Biz size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Hep birlikte kazanacağız." dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın gizliği ortaya HDP'de adaylık kavgası yaşanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" sözlerine en çok CHP şok olmuşken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama gelmişti.

        Söz konusu açıklama Demirtaş ile HDP'nin aday konusunda ayrıştığını gözler önüne sermişti.

        "6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPILMALI"
        Demirtaş, daha önce yaptığı "ortak aday" açıklamasını destekleyen yeni ifadelerinde, 6'lı masaya çağrı yapılması gerektiğini söyleyerek, "HDP'nin kendi adayını çıkarması iyi olmaz, ortak adaya destek vermeli' diyenler HDP'ye baskı uygulamak yerine Altılı Masaya çağrı yapmalı ve adayları açıklamadan önce de sonra da HDP'yi ziyaret ederek açık bir müzakere yürütmesini istemeliler" dedi.

        HDPKK'DAKİ KAVGANIN PERDE ARKASI AYLAR ÖNCE YAZILMIŞTI
        Seçime aylar kala terörün siyasi ayağı HDP'nin neden böyle bir karar verdiği ise aylar önce başlayan kavgada gizli.



            HDPKK İÇİNDE DERİN KAVGA: APOCULAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I TASFİYE Mİ EDİYOR?
            İstanbul Kadıköy'de Haziran ayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gerçekleştirdiği Gemlik yürüyüşleri HDP'nin içinde yeni bir kavganın başlaması olarak yorumlanmıştı.

            KULİSLERDE 'ŞANTAJ' İDDİASI
            Siyaset kulislerinde ise bazı isimler Buldan ve Demirtaş arasındaki bu çelişkinin tamamen bir oyundan ibaret olduğunu ve 'eğer bizimle kapalı kapılar ardında değil de alenen görüşmezseniz kendi adayımızı çıkarırız' diye 6'lı masaya şantaj yapıldığını iddia etti.

            PERVİN BUNDAN: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ
            HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söylemişti.

            Buldan şunları söyledi;

            "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"

            SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN ORTAK ADAY ÇIKIŞI YAPMIŞTI
            Pervin Buldan'ın bu çıkışı HDP içindeki bölünmeyi de gösterdi. PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde 6'lı masadaki ortaklarına cezaevinden mesaj göndermişti.

            CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan T24'de bir yazı yazan Selahattin Demirtaş muhalefete 'ortak aday konusunda' uzlaşın mesajı verdi.

            "ORTAK ADAYDA BİRLEŞİLMEZSE TRAJEDİ OLUR"
            Demirtaş hükümeti asılsız iddialarla hedef aldığı yazısında muhalefetteki ortaklarına seslenerek şunları söyledi;

            "Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.

            İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

                VEBAL ALTINDA KALIRSINIZ
                Yuvarlak masada toplanıp toplanıp dağınılmasını da eleştiren Selahattin Demirtaş tekrar 'birliktelik' çağrısı yaparak, "Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur." ifadeleriyle uyarıda bulundu.

                MASANIN SON SAVAŞI VE 'ÇOKLU ADAY SÖYLEMLERİ
                Demirtaş'ın 'ortak oday' çıkışının zamanlaması da manidar bulunmuştu.

                Öyle ki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu 'Ahlatlıbel'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ani bir kararla görüşmelerine sebep olmuştu.

                KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN ÇOKLU ADAY SİNYALİ
                Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu "2 isimle de seçime girebiliriz" çıkışını yaptı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklama yaparak benzer bir söylemde bulundu.

                Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti ve 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.

                Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

                İYİ PARTİ TEK ADAYDA DEDİ
                Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti ise 'tek aday' konusunda ısrarcı.

                İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için "Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

                MASA ORTAK ADAYDA KARAR KILDI
                Son olarak 6'lı masa toplantılarının 10'uncusundan ortak aday vurgusu çıktı.

                Masa geçtiğimiz gün yaptıkları toplantı sonrası "Aday konuşmaya başlıyoruz" açıklamasını yaparak ortak aday çıkaracaklarını belirtti.

                ÇATIŞMA GİDEREK ALEVLENİYOR
                "Çok yazıldı, HDP içinde derinlerde süren bir iç çatışma var ve bu çatışma giderek alevleniyor." sözleriyle konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi Mahmut Övür, Demirtaş ve Öcalan arasındaki gerilimi deşifre etmişti.



                    İşte Övür'ün 18 Haziran 2022 tarihli yazısı;

                    ÖCALAN YÜRÜYÜŞLERİ NE ANLAMA GELİYOR
                    HDP'lilerin uzun bir aradan sonra İstanbul Kadıköy'deki Gemlik yürüyüşleriyle İmralı'ya gömdükleri Öcalan'ı hatırlamaları nereden bakarsanız bakın manidar.
                    Bir yanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden terör örgütü PKK meselesi küresel siyasetin bir parçası olarak tartışılıyor, diğer yanda 6'lı masanın bir ayağı olarak HDP üzerinden PKK iç siyasetin önemli gündem maddesi...


                    Artık bilinen, kaçamak cevaplar verilen HDP-PKK ilişkisi çok net ortada.
                    Bunun 6'lı masayı nasıl etkileyeceğini göreceğiz ama mesele sadece bundan ibaret değil.
                    Çok yazıldı, HDP içinde derinlerde süren bir iç çatışma var ve bu çatışma giderek alevleniyor.


                    Bu açıdan şu sıralarda en çok sorulan soru şu: "Neden HDP'liler, 6'lı masaya bile ayar çeken popülist aktörleri Selahattin Demirtaş dururken çok daha sert tartışmalara yol açacak Öcalan'a sahip çıkmayı göze aldı?"

                    ÖCALAN-DEMİRTAŞ KAVGASI
                    Yazar Orhan Miroğlu şöyle diyor:
                    "Çünkü HDP içinde Apocularla diğerleri arasında ciddi bir kavga var. O kavga açığa çıkıyor. Bu bir yönüyle Demirtaş'la ilgili bir kavga. Son 6 yılda sıradan bir avukatın neredeyse Nobel alacak hale getirilmesinden Apocular rahatsız oldu. Öcalan'ın liderliğinin gölgelenmesini istemiyorlar. Fırsatını buldukları için de harekete geçtiler."


                        HDP içindeki "Apocuların" çıkışına Kandil baronlarının da sıcak baktığı söyleniyor. Çünkü bölgede birkaç açıdan sıkışmış durumdalar. Bir yandan Kuzey Irak ve Suriye'de TSK'nın operasyonları sürüyor, diğer yandan PYDYPG içinde Mazlum Kobani kod adlı Abdi Şahin gerilimi yaşanıyor. Hatta işin suikastlara kadar vardığı söyleniyor.


                        Bütün bu gelişmelerin içeride yeni bir çözüm süreci anlamına gelip gelmediği de merak ediliyor. Buna ilişkin hiçbir somut bilgi yok ancak HDP içinde böyle bir beklenti var. Bunun nedenini de bir HDP'li şöyle anlatıyor:
                        "HDP içindeki bir grup, Gemlik'e yapılacak yürüyüşlerle Öcalan'ı gündeme getirmek istiyor.
                        Bu aynı zamanda parti içindeki bir kavganın yansıması ama bir gerekçeleri de var; ortada şiddet dışında sivil çözüm üretebilecek bir aktör yok. Bunu Öcalan yapabilir. Tabii kimse eskisi gibi bir çözüm süreci de beklemiyor.
                        Ayrıca 6'lı masa da umut vermediği için elleri güçlendi."

                        DEMİRTAŞ'IN ADI GEÇMİYOR
                        Araya girip soruyorum: "HDP neden Demirtaş'ı değil de riske girerek Öcalan'ı öne çıkartıyor?" HDP'linin cevabı da parti içindeki derin kavgaya işaret ediyor:
                        "Sadece şunu söyleyeyim, onun izlediği siyaset beğenilmiyor.
                        Bir süre önce 4'üncü konferans yapıldı. Önümüzdeki ay da 5'inci kongre olacak. O konferansta Demirtaş'ın adı hiç geçmedi.
                        Tek bir kişi bile ondan söz etmedi."

                        Devreye girmesi istenen Öcalan'ın bu tür süreçlerde nasıl bir rol oynadığının, geçmiş çözüm süreçlerinde neler yaşandığının bire bir tanığı olan bir siyasetçinin uyarısı da manidar:
                        "Bazıları hâlâ Öcalan'ın hükümet lehine bir şeyler yapabileceğine inanıyor. Öcalan bir şey verecekse bin mislini alır. Geriye dönün bakın, ateşkes ve çözüm süreçlerinde hep Öcalan kazançlı çıktı. Hareketini büyüttü, terör örgütü ilan eden ABD'den bile milyon dolarlar aldı. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, aynı yerden bir kez daha ısırılmamak için çok dikkat etmek, istihbarat oyunlarına gelmemek gerekiyor."

                        YAZIYI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN


                            HDP KANDİL'İN TALİMATI DIŞINA ÇIKAMAZ
                            Benzer bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Nedim Şener ise, gelen açıklamalar sonrası sosyal medyadan 9 Kasım 2022'de kaleme aldığı yazıyı paylaşarak, "PKK/HDP'li Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile gireceklerini açıklamış. 2021 Ekim'inden beri en az üç kez yazdım; Bu PKK'nın HDP'ye yolladığı ve istihbarat tarafından ele geçirilen 'perspektif" başlıklı talimattır, dışına çıkamazlar" ifadelerini kullandı.

                            STRATEJİ HDP'YE DEĞİL SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT
                            Yazısında HDP ve PKK'nın kirli ortaklığını ve seçim sürecinde nasıl karar alacaklarını yazan Şener, "PKK/HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimine doğru giderken izlediği siyasi strateji ve perspektifinin ne olduğunu bu köşede birkaç kez yazmıştım. O strateji HDP'ye değil, sözcülüğünü yaptığı terör örgütü PKK'ya ait. Hatırlayacaksınız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ekim 2021 günü bir açıklama yaparak, "PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni" demişti." ifadelerini kullandı.


                            İşte terörün siyasi ayağı HDP'nin PKK'dan gelen emirle hareket ettiğini yazan Şener'in yazısı:

                            BİRİNCİ TURA KENDİ ADAYI İLE GİRECEK
                            PKK'nın HDP'ye 2021 yılı eylül ayı sonunda gönderdiği ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen "Perspektif" başlıklı talimat yazısında, seçimin birinci turunda PKK/HDP'nin kendi adayıyla gireceği açıkça şöyle söyleniyor: "...Bir de cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. İkinci tur adayı için de ilke ve prensiplerimizi şimdiden oluşturmamız iyi olur. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız, yoksa 31 Mart'taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz, yeni kurulan muhalefet partilerine yaklaşımımız ne olacak vb. konularda sizlerin de bir görüş ve hazırlığının olması süreç açısından önemli olmaktadır."

                            İKİNCİ TURDA MUHALEFETLE PAZARLIK
                            PKK'nın talimatının diğer önemli bölümü CHP ve İYİ Parti ile ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini şöyle anlatıyordu: "...CHP, İYİ parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP'yle açık ilişkiye de girmezler.

                            Fakat HDP'nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP'den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere 'Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz' biçiminde yaklaşmalı, onlara hem umut vermeli hem de 'Böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz' demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. 'Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var', mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç hale getirebilir ve bunlardan yararlanabilir... Önemli olan doğru taktiklerle bunları AKP-MHP'yle karşı karşıya getirmektir. Öyle bir siyaset izlenirse seçimler gündeme geldiğinde seçim blokuna gelebilirler. Fakat şimdiden seçim blokunu telaffuz etmemek gerekiyor..."

                            Mithat Sancar'ın 25 Ekim günü, cumhurbaşkanı adayında olması gereken kriterleri sıralayarak, "Kendi adayımız için uygun isim arayışını başlattık" açıklamasıyla, dünkü "Kalıcı çözümler üretmekte gerekli iradeyi ortaya koymayan bir muhalefet blokuyla karşı karşıyayız" sözleri, PKK'nın HDP'ye çizdiği perspektifin devam ettiğini gösteriyor.

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