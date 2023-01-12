6'lı masadaki kaos 7. ortak HDP'ye de sıçradı! Pervin Buldan muhalefet ve Demirtaş'ı hedef aldı

6'lı masanın diğer ortağı HDP'den "kendi adaylarını" çıkaracaklarına dair açıklama, gündemdeki yerini koruyor. Masadaki adaylık kaosunun bir benzeri HDP içinde yaşanırken Eş Genel Başkan Pervin Buldan hem masadakilere hem de terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

"HDP ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracaklarını belirten Buldan, Demirtaş'ın 6'lı masa çağrılarına rağmen, "Kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır" dedi.