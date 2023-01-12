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    • 12.01.2023 22:26
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    İsveç'teki Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi sonrası 6'lı masanın HDPKK sınavı!

    İsveç'in Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Skandala AK Parti'den peş peşe tepkiler gelirken 6'lı masadaki liderler sessiz kaldı yalnızca CHP'nin resmi hesabı bir açıklama yaptı. 6'lı masanın sessizliğine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Masada ve de kritik noktada HDP'nin olduğu ve HDP ile PKK arasındaki ilişkiye "evet HDP, PKK'nın siyasi sözcüsüdür" diyemeyen ki aynı HDP'nin "PKK terör örgütüdür" diyemediği bir yapının ortakları buna karşı ses çıkarabilir mi?" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    6’lı masanın HDPKK sınavı!

    İsveç'in Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

    FUAT OKTAY'DAN İSVEÇ'TEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO İZLE


    Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

    Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti

    NATO'YA GİRMESİ HAYALDEN ÖTEYE GİDEMEZ
    İsveç'in terör örgütlerinin merkezi haline geldiğini belirten Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, "Yapılan faaliyet alçakça ve çirkin bir saldırı. İsveç bizim ciddiyetimizi anlayabilmiş değil. İsveç'in bu durumda NATO'ya girmesi hayalden öteye gidemez" ifadelerini kullandı.

    HDP'NİN GİZLİ ORTAK OLDUĞU 6'LI MASANIN SESSİZLİĞİ
    Terörün siyasi ayağı HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masanın sessizliğine dikkat çeken Oktay, "Şimdi diğer taraftan aslında acı bir olay, 85 milyon diyoruz ama yine muhalefete baktığımızda biraz önce de siz ifade ettiniz birazdan 6'lı masayı da konuşacaksınız. Bu çirkinliğe karşı muhalefetin özellikle bu 6'lı veya 7'li masanın üyelerine baktığınızda hiçbir ses duydunuz mu? Millilik nerede bunlarda? Zaten olmadığını biliyorduk. Gayri milli üyelerinin bu ihanete karşı sessizliklerini de başta kendilerine oy veren vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve de yüce milletimize havale ediyoruz." dedi.


    HDP KORKUSUNDAN SESSİZ KALIYORLAR
    HDP'nin masada bulunduğu sürece masadaki üyelerin bu tür terör faaliyetleri konusunda kullanacakları dile dikkat etiğini belirten Oktay, "Biz her zaman 6+1 derken bir masanın etrafında doluşmuş otur kalktan öte bir şey çıkaramayan 6 kişinin ve o masanın altında da bir yedinci üyenin olduğunu sürekli ifade ediyorduk zaten. O yedinci üye sözde farklı aday göstereceğini ifade etse bile sanki milletin gözünün önünde millete rağmen oynanan senaryoyu farklı göstermeye çalışsalar bile milletin gözünden bir şey kaçmaz. Yani ne tür taktiklerin veya stratejilerin kendi aralarında ne tür oyunların hayata geçirilmeye çalışıldığını çok net görüyorlar. Masada ve de kritik noktada HDP'nin olduğu ve HDP ile PKK arasındaki ilişkiye "evet HDP, PKK'nın siyasi sözcüsüdür" diyemeyen ki aynı HDP'nin "PKK terör örgütüdür" diyemediği bir yapının ortakları buna karşı ses çıkarabilir mi? Ses çıkarsalar bile son derece dikkatli bir dil kullanacaklarını tahmin ediyorum ben. Ümit ediyorum bizi yanıltırlar." diyerek muhalefete sert tepki gösterdi.


        CHP, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarını kınadı.

        CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterildi.

        Paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanına yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.

        6'LI MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI! MSB KANDİL'İN PARTİSİ HDP'YE KALDI
        Öte yandan 2023 seçimlerine giderayak 6'lı masa içerisindeki kaos, hesaplaşmalar ve çekişmeler son sürat devam ediyor. Dün 10'uncu defa toplanan 6'lı masa, bugüne kadarki en uzun toplantısını yaparken masadan yine aday çıkmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olabilmek için her yola başvurmasına rağmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne koyduğu barajı yıkamadı.

        MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI
        Masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekişme devam ederken, bir yandan da bakanlıkların paylaşımı için ince hesaplar yapılıyor. CHP yandaşı Fatih Portakal, masada bulunan bazı yetkililere dayanarak yaptığı açıklamada bakanlıklar için verilen savaşı ayan beyan ortaya serdi.

        6'lı masada bakanlık kavgası!

        Portakal, masadaki 6 partinin de istediği bakanlıkları açıkladı. Fatih Portakal'a göre CHP, "Ekonomi, Dışişleri, MEB ve Adalet"; İYİ Parti, "Sağlık, Aile, İçişleri ve Tarım"; DEVA, "Ekonomi, Adalet ve Dışişleri"; Gelecek Partisi, "Adalet, Dışişleri ve MEB"; Saadet, "Aile ve Tarım"; Demokrat Parti ise "Kültür ve Turizm" bakanlıklarını alabilmek için çekişmeye başladı.

        HER PARTİNİN İSTEDİĞİ BAKANLIK
        Portakal; masadaki en önemli bakanlık olarak ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" bakanlığına dikkat çekti. Bu bakanlığı her partinin istediğini belirten Portakal, büyük bir savaş yaşandığını dile getirdi.

        MSB HDP'YE Mİ?
        Portakal'ın konuşmasında bahsetmediği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının kime gideceği merak konusu olurken, akıllara daha önce CHP'li isimlerin HDP'ye bakanlık koltuğu verebileceği vaatleri geldi. CHP başta olmak üzere 6'lı ortakların HDP'yi yanlarına çekebilmek için bu bakanlıkları peşkeş çekebileceği öğrenildi. Terör örgütü üzerine yapılan operasyonlardan rahatsızlık duyduğu bilinen ve örgüte kalkan olmak isteyen HDP'nin Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu alarak bunu sağlamak istediği biliniyor.

        CAN ÇEKİŞEN PKK'NIN UMUDU 6'LI MASA
        Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla göz açtırmadığı PKK terör örgütü, örgütten kaçışların da başlamasıyla adeta bitme noktasına gelirken; teröristlerin tek çıkış yolu 6'lı ittifak olarak kaldı. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Duran Kalkan da bir açıklama yaparak 6'lı masadan umudunu dile getirmişti. Terörist Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz', gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu." ifadelerini kullanmıştı.

        CHP ve DEVA başta olmak üzere 6'lı ortaklar da HDP'nin desteğini sağlama alabilmek için özellikle son günlerde peşi sıra açıklamalar yaparken; MSB için hiçbir partinin adının geçmemesi bu iddiaları güçlendiriyor.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ SAVUNDU TSK'YI TEHDİT ETTİ
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak'ta TBMM'de yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit etmişti.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN TSK'YA TEHDİT HDP'YE KUCAK!
        Kemal Kılıçdaroğlu, bazı komutanların iktidarın politikalarını alkışladığını iddia ederek "Komuta kademesin haddini bilsin." şeklinde skandal ifadeler kullanarak TSK'yı tehdit etmişti.

        Kılıçdaroğlu TSK'yı tehdit etti: ''Komuta kademesi haddini bilsin''

        Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için görülen davaya da tepki göstererek HDP'ye sahip çıktı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini eleştirirken askerlere alkışlattığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu skandal ifadeler kullandı.

            "KOMUTA KADEMESİ HADDİNİ BİLSİN"
            Kılıçdaroğlu şu ifadelerle TSK'ya tehdit savurdu:

            "Askerlerin alkışlaması şahsen hiç umurumda değil; ama devlet açısında büyük bir çürümenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsınız elinizde bol yıldızlı, apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Orta Doğu askerleri savaşlardan kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin, siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak."

            Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı ve TSK'yı hedef aldığı sözlerini şöyle sürdürdü;
            "Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı hizalansınlar, Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar, Erdoğan artık o dünyaların adamı. Açık söylüyorum; biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam odur. Statükocu, antireformcu, antiözgürlükçü Kenan Evren kafasına geldiler bunlar. Tamamı Kenan Evren'in hizasındalar."

            HDP'YE DESTEK VERDİ
            Askeri tehdit eden Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye ise kucak açtı.

            HDP'nin kapatılması için görülen davaya tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

            "Yeni bir yüzyıla güzelce gülümseyerek ve huzur içinde girmeliyiz. Önümüzdeki seçimler bu bağlamda önemli seçimler. Demokrasiye inanıyorsak düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Artık demokrasilerde siyasal partiler kapatılmaz. Partileri kapatıp, hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı uygulamaları asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"

            TSK'YI TEHDİT EDEN KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜLERİN YANINDAN SIVIŞMIŞTI
            Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde ise ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cülerin yanında sıvışarak kaçmıştı.

            Sosyal medyada bu durum hatılatılarakk Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi.

            Sosyal medya kullanıcıları "Madem bu kadar yürekliydin neden 15 Temmuz'da tankların yanından sıvıştın? FETÖ'cülere karşı duyrsaydın" yorumlarıyla Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.

            KILIÇDAROĞLU'NUN 15 TEMMUZ GECESİ YAPTIKLARI
            Hazırladıkları darbe planında milletin istikbal için, özgürlük için ödeyeceği bedeli hesap edemeyen alçaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen millet karşısında mağlup oldu.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU ALÇAK KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
            CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun 252 vatan evladının şehit olduğu o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

                "DARBE OLURSA TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
                15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki tankların arasından geçerek havalimanını terk etti.


                Direnişe gölge düşürmek ve FETÖ'yü aklamak için kontrollü darbe yalanını uyduran Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe saatlerinde istanbul havalimanında birkaç metredeki cuntacı askerlerle karşılaşmamak için VIP'te bekledi sonra da çıkış yaparak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek gelişmeleri takip etti.

                İşte o gece yaşananlar;

                23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor. Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilere ait 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

                Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

                Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergâhtan çıkış yapıyor.

                    Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

                    "ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
                    Geçtiğimiz yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel İsveç'teki Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi sonrası 6'lı masanın HDPKK sınavı!
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