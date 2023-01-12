İsveç'teki Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi sonrası 6'lı masanın HDPKK sınavı!

İsveç'in Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
FUAT OKTAY'DAN İSVEÇ'TEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA | VİDEO İZLE
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.
Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti
NATO'YA GİRMESİ HAYALDEN ÖTEYE GİDEMEZ
İsveç'in terör örgütlerinin merkezi haline geldiğini belirten Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında, "Yapılan faaliyet alçakça ve çirkin bir saldırı. İsveç bizim ciddiyetimizi anlayabilmiş değil. İsveç'in bu durumda NATO'ya girmesi hayalden öteye gidemez" ifadelerini kullandı.
HDP'NİN GİZLİ ORTAK OLDUĞU 6'LI MASANIN SESSİZLİĞİ
Terörün siyasi ayağı HDP'nin gizli ortağı olduğu 6'lı masanın sessizliğine dikkat çeken Oktay, "Şimdi diğer taraftan aslında acı bir olay, 85 milyon diyoruz ama yine muhalefete baktığımızda biraz önce de siz ifade ettiniz birazdan 6'lı masayı da konuşacaksınız. Bu çirkinliğe karşı muhalefetin özellikle bu 6'lı veya 7'li masanın üyelerine baktığınızda hiçbir ses duydunuz mu? Millilik nerede bunlarda? Zaten olmadığını biliyorduk. Gayri milli üyelerinin bu ihanete karşı sessizliklerini de başta kendilerine oy veren vatandaşlarımıza, kardeşlerimize ve de yüce milletimize havale ediyoruz." dedi.
HDP KORKUSUNDAN SESSİZ KALIYORLAR
HDP'nin masada bulunduğu sürece masadaki üyelerin bu tür terör faaliyetleri konusunda kullanacakları dile dikkat etiğini belirten Oktay, "Biz her zaman 6+1 derken bir masanın etrafında doluşmuş otur kalktan öte bir şey çıkaramayan 6 kişinin ve o masanın altında da bir yedinci üyenin olduğunu sürekli ifade ediyorduk zaten. O yedinci üye sözde farklı aday göstereceğini ifade etse bile sanki milletin gözünün önünde millete rağmen oynanan senaryoyu farklı göstermeye çalışsalar bile milletin gözünden bir şey kaçmaz. Yani ne tür taktiklerin veya stratejilerin kendi aralarında ne tür oyunların hayata geçirilmeye çalışıldığını çok net görüyorlar. Masada ve de kritik noktada HDP'nin olduğu ve HDP ile PKK arasındaki ilişkiye "evet HDP, PKK'nın siyasi sözcüsüdür" diyemeyen ki aynı HDP'nin "PKK terör örgütüdür" diyemediği bir yapının ortakları buna karşı ses çıkarabilir mi? Ses çıkarsalar bile son derece dikkatli bir dil kullanacaklarını tahmin ediyorum ben. Ümit ediyorum bizi yanıltırlar." diyerek muhalefete sert tepki gösterdi.