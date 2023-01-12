İsveç'teki Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi sonrası 6'lı masanın HDPKK sınavı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir. Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." ifadesine yer verdi.

6'LI MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI! MSB KANDİL'İN PARTİSİ HDP'YE KALDI

Öte yandan 2023 seçimlerine giderayak 6'lı masa içerisindeki kaos, hesaplaşmalar ve çekişmeler son sürat devam ediyor. Dün 10'uncu defa toplanan 6'lı masa, bugüne kadarki en uzun toplantısını yaparken masadan yine aday çıkmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, masanın ortak adayı olabilmek için her yola başvurmasına rağmen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne koyduğu barajı yıkamadı.

MASADA YENİ GÜNDEM BAKANLIK SAVAŞI

Masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekişme devam ederken, bir yandan da bakanlıkların paylaşımı için ince hesaplar yapılıyor. CHP yandaşı Fatih Portakal, masada bulunan bazı yetkililere dayanarak yaptığı açıklamada bakanlıklar için verilen savaşı ayan beyan ortaya serdi.

6'lı masada bakanlık kavgası!

Portakal, masadaki 6 partinin de istediği bakanlıkları açıkladı. Fatih Portakal'a göre CHP, "Ekonomi, Dışişleri, MEB ve Adalet"; İYİ Parti, "Sağlık, Aile, İçişleri ve Tarım"; DEVA, "Ekonomi, Adalet ve Dışişleri"; Gelecek Partisi, "Adalet, Dışişleri ve MEB"; Saadet, "Aile ve Tarım"; Demokrat Parti ise "Kültür ve Turizm" bakanlıklarını alabilmek için çekişmeye başladı.

HER PARTİNİN İSTEDİĞİ BAKANLIK

Portakal; masadaki en önemli bakanlık olarak ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" bakanlığına dikkat çekti. Bu bakanlığı her partinin istediğini belirten Portakal, büyük bir savaş yaşandığını dile getirdi.

MSB HDP'YE Mİ?

Portakal'ın konuşmasında bahsetmediği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının kime gideceği merak konusu olurken, akıllara daha önce CHP'li isimlerin HDP'ye bakanlık koltuğu verebileceği vaatleri geldi. CHP başta olmak üzere 6'lı ortakların HDP'yi yanlarına çekebilmek için bu bakanlıkları peşkeş çekebileceği öğrenildi. Terör örgütü üzerine yapılan operasyonlardan rahatsızlık duyduğu bilinen ve örgüte kalkan olmak isteyen HDP'nin Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu alarak bunu sağlamak istediği biliniyor.

CAN ÇEKİŞEN PKK'NIN UMUDU 6'LI MASA

Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla göz açtırmadığı PKK terör örgütü, örgütten kaçışların da başlamasıyla adeta bitme noktasına gelirken; teröristlerin tek çıkış yolu 6'lı ittifak olarak kaldı. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Duran Kalkan da bir açıklama yaparak 6'lı masadan umudunu dile getirmişti. Terörist Kalkan, "Daha çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz', gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Daha ağır saldırılar olabilir. Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu." ifadelerini kullanmıştı.

CHP ve DEVA başta olmak üzere 6'lı ortaklar da HDP'nin desteğini sağlama alabilmek için özellikle son günlerde peşi sıra açıklamalar yaparken; MSB için hiçbir partinin adının geçmemesi bu iddiaları güçlendiriyor.