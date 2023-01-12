İdlib'de korkutan deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkes üssü Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağı olan deprem Hatay'da da hissedildi.
Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.
Öte yandan, insani yardım kuruluşlarının verdiği ilk bilgiye göre, İdlib bölgesinde herhangi bir hasar ve yıkım meydana gelmedi. Türkiye yardım kuruluşları, araştırmalarını sürdürüyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.01.12 23:40:47 35.5680 36.6697 6.5 -.- 4.6 -.- SURIYE İlksel
2023.01.12 23:28:17 39.3452 26.2810 11.6 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 23:21:24 39.3635 26.2635 11.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 23:18:22 39.3750 26.2540 11.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 23:03:11 38.4490 23.5132 10.1 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.12 22:43:36 39.3697 26.2148 10.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 22:38:25 39.3775 26.1833 6.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 22:33:22 40.6523 30.3878 20.3 -.- 1.2 -.- KISLACAY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2023.01.12 22:24:58 40.7448 30.9392 10.0 -.- 1.5 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.01.12 22:21:40 39.3558 26.2622 8.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 22:19:36 38.4220 31.7468 13.2 -.- 0.8 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2023.01.12 22:04:45 39.3852 26.2943 5.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.12 21:52:45 39.6637 27.7683 9.9 -.- 1.2 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.01.12 21:33:15 40.8370 31.0522 13.1 -.- 1.6 -.- UCYOL-(DUZCE) İlksel
2023.01.12 21:24:21 37.9687 27.6125 18.4 -.- 1.2 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.01.12 21:22:32 39.9787 27.7225 16.0 -.- 2.0 -.- KOCAPINAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2023.01.12 21:18:48 37.4038 35.7632 10.9 -.- 1.4 -.- TUFANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ