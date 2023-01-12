İdlib'de korkutan deprem! Hatay'dan da hissedildi: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.40'da merkez üssü Suriye'nin İdlib kenti olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkes üssü Hatay'ın Altınözü ilçesinin 43 kilometre uzağı olan deprem Hatay'da da hissedildi.

Depremin derinliği 34,04 km olarak açıklandı.

Öte yandan, insani yardım kuruluşlarının verdiği ilk bilgiye göre, İdlib bölgesinde herhangi bir hasar ve yıkım meydana gelmedi. Türkiye yardım kuruluşları, araştırmalarını sürdürüyor.