Şantaj mı anlaşmazlık mı? HDP ve Demirtaş arasında aday çelişkisi! Buldan 'kendi adayımız' dedi Demirtaş '6'lıya çağrı yapılmalı' dedi!

Söz konusu açıklama Demirtaş ile HDP'nin aday konusunda ayrıştığını gözler önüne seriyor.

"6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPILMALI"

Demirtaş, daha önce yaptığı "ortak aday" açıklamasını destekleyen yeni ifadelerinde, 6'lı masaya çağrı yapılması gerektiğini söyleyerek, "HDP'nin kendi adayını çıkarması iyi olmaz, ortak adaya destek vermeli' diyenler HDP'ye baskı uygulamak yerine Altılı Masaya çağrı yapmalı ve adayları açıklamadan önce de sonra da HDP'yi ziyaret ederek açık bir müzakere yürütmesini istemeliler" dedi.

HDPKK'DAKİ KAVGANIN PERDE ARKASI AYLAR ÖNCE YAZILMIŞTI

Seçime aylar kala terörün siyasi ayağı HDP'nin neden böyle bir karar verdiği ise aylar önce başlayan kavgada gizli.