Şantaj mı anlaşmazlık mı? HDP ve Demirtaş arasında aday çelişkisi! Buldan 'kendi adayımız' dedi Demirtaş '6'lıya çağrı yapılmalı' dedi!

6'lı masanın diğer ortağı HDP'den "kendi adaylarını" çıkaracaklarına dair açıklama, gündemdeki yerini koruyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız" sözlerine en çok CHP şok olmuşken terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama geldi.
Söz konusu açıklama Demirtaş ile HDP'nin aday konusunda ayrıştığını gözler önüne seriyor.
"6'LI MASAYA ÇAĞRI YAPILMALI"
Demirtaş, daha önce yaptığı "ortak aday" açıklamasını destekleyen yeni ifadelerinde, 6'lı masaya çağrı yapılması gerektiğini söyleyerek, "HDP'nin kendi adayını çıkarması iyi olmaz, ortak adaya destek vermeli' diyenler HDP'ye baskı uygulamak yerine Altılı Masaya çağrı yapmalı ve adayları açıklamadan önce de sonra da HDP'yi ziyaret ederek açık bir müzakere yürütmesini istemeliler" dedi.
HDPKK'DAKİ KAVGANIN PERDE ARKASI AYLAR ÖNCE YAZILMIŞTI
Seçime aylar kala terörün siyasi ayağı HDP'nin neden böyle bir karar verdiği ise aylar önce başlayan kavgada gizli.
HDPKK İÇİNDE DERİN KAVGA: APOCULAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I TASFİYE Mİ EDİYOR?
İstanbul Kadıköy'de Haziran ayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gerçekleştirdiği Gemlik yürüyüşleri HDP'nin içinde yeni bir kavganın başlaması olarak yorumlanmıştı.
KULİSLERDE 'ŞANTAJ' İDDİASI
Siyaset kulislerinde ise bazı isimler Buldan ve Demirtaş arasındaki bu çelişkinin tamamen bir oyundan ibaret olduğunu ve 'eğer bizimle kapalı kapılar ardında değil de alenen görüşmezseniz kendi adayımızı çıkarırız' diye 6'lı masaya şantaj yapıldığını iddia etti.
PERVİN BUNDAN: KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ
HDP Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söylemişti.
Buldan şunları söyledi;
"Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir"