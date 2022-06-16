Kadıköy'de teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Kandil'in talimatıyla sokakları karıştırmak isteyen HDP'liler son olarak Kadıköy'de provokasyon sahneledi.
HDP ve destekçileri "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yapılması planlanan eyleme katılmak amacıyla 12 Haziran Pazar günü İstanbul Kadıköy'de terörsitbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.
EMNİYETTEN TERÖR DESTEKÇİLERİNE OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
10 ADRESE BASKIN
Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.