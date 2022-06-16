Kadıköy'de teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanlara operasyon! Gözaltına alındılar

Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

DBP'Lİ SALİHA AYDENİZ POLİSE YUMRUK ATMIŞTI

Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyenler arasında bulunan 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz de bir polisimize yumruk sallamıştı. Skandal sonrası Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı.