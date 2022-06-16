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    • 16.06.2022 09:47
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    Kadıköy'de teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanlara operasyon! Gözaltına alındılar

    Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen terör destekçilerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    Terör destekçileri paketlendi

    Kandil'in talimatıyla sokakları karıştırmak isteyen HDP'liler son olarak Kadıköy'de provokasyon sahneledi.

    HDP ve destekçileri "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yapılması planlanan eyleme katılmak amacıyla 12 Haziran Pazar günü İstanbul Kadıköy'de terörsitbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

    EMNİYETTEN TERÖR DESTEKÇİLERİNE OPERASYON
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    10 ADRESE BASKIN
    Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi.

        Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        DBP'Lİ SALİHA AYDENİZ POLİSE YUMRUK ATMIŞTI
        Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemek için yürüyenler arasında bulunan 27. dönem HDP Diyarbakır Milletvekili ve DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz de bir polisimize yumruk sallamıştı. Skandal sonrası Aydeniz hakkında soruşturma başlatıldı.

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