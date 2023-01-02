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    • 02.01.2023 18:23
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    Küçük ortaktan 'çoklu aday' için ikna turu! Davutoğlu önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener'e gitti: Krizi ayyuka çıkaran sessizlik

    Saraçhane'de yaşananların yansıması olarak CHP ve İYİ Parti arasında Ahlatlıbel'de 'kriz' masası kurulmuş ancak uzlaşı sağlanamamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'çoklu aday' sinyali vererek Akşener'in her fırsatta önünü açtığı Ekrem İmamoğlu'nu yolunu kesmişti. İYİ Parti cephesinden de "Tek ve ortak aday" çıkışı gelmişti. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday söylemine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir" açıklamasıyla destek veren Ahmet Davutoğlu bugün hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu'nun yaptığı bu ziyaret 'çoklu aday için ikna turu' yorumlarını da beraberinde getirdi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Küçük ortaktan ’çoklu aday’ için ikna turu!

    6'lı masada CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Saraçhane tiyatrosu sonrası Ahlatlıbel'de 'kriz' masasına oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, uzlaşı sağlayamadı.

    Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, çoklu aday sinyali vererek Akşener'in her fırsatta önünü açtığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti.


    İYİ Parti cephesinden ise Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız" dedi.



    Bu denklemde 6'lı masanın küçük ortaklarından olan, henüz seçim tartısına girmemiş Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi.

    Davutoğlu 9 kez bir araya gelip, 10. buluşmanın hazırlıklarını yapan masanın hala bir aday belirleyemediğini itiraf edercesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.

    Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizine dikkat çeken Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.



        Öte yandan Gelecek Partisi'nin, CHP'nin çoklu aday hamlesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir" açıklamasıyla destek vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Tüm bu yaşananların gölgesinde masanın 5 Ocak'taki toplantısı öncesi Ahmet Davutoğlu hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Meral Akşener'i ziyaret etti.

        KRİZ SÖYLENTİLERİNİ GÜÇLENDİREN SESSİZLİK
        Davutoğlu'nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.



        Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonunda Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. Bu sırada bir basın mensubu, liderlere "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın 4 üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeleriniz neler?" sorusunu yöneltti. Ancak liderler, bu soruya yanıt vermedi.



        AKŞENER İLE 2.5 SAATLİK ZİRVE
        CHP ziyaretinin ardından İYİ Parti'ye geçen Davutoğlu, Meral Akşener ile görüştü. Basına kapalı görüşme 2,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. İkili kapıda tokalaşırken, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.
            Yemeksepeti
            Haberler Güncel Küçük ortaktan 'çoklu aday' için ikna turu! Davutoğlu önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener'e gitti: Krizi ayyuka çıkaran sessizlik
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