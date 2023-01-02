Küçük ortaktan 'çoklu aday' için ikna turu! Davutoğlu önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener'e gitti: Krizi ayyuka çıkaran sessizlik





Bu denklemde 6'lı masanın küçük ortaklarından olan, henüz seçim tartısına girmemiş Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi.



Davutoğlu 9 kez bir araya gelip, 10. buluşmanın hazırlıklarını yapan masanın hala bir aday belirleyemediğini itiraf edercesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.



Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizine dikkat çeken Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.