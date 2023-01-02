Küçük ortaktan 'çoklu aday' için ikna turu! Davutoğlu önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener'e gitti: Krizi ayyuka çıkaran sessizlik

6'lı masada CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Saraçhane tiyatrosu sonrası Ahlatlıbel'de 'kriz' masasına oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, uzlaşı sağlayamadı.
Bu gelişme üzerine Kılıçdaroğlu, çoklu aday sinyali vererek Akşener'in her fırsatta önünü açtığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti.
İYİ Parti cephesinden ise Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yanıt gecikmedi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneği doğru bulmadığımızın, sıcak bakmadığımızın kararlığında olacağız" dedi.
Bu denklemde 6'lı masanın küçük ortaklarından olan, henüz seçim tartısına girmemiş Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi.
Davutoğlu 9 kez bir araya gelip, 10. buluşmanın hazırlıklarını yapan masanın hala bir aday belirleyemediğini itiraf edercesine "6'lı Masa iki aday da çıkarabilir. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz." dedi.
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık krizine dikkat çeken Davutoğlu, "6'lı masayı hep beraber kurduk, iki liderin bu masayı dağıtma hakları yok." diye konuştu.