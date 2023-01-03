HDP'li Selahattin Demirtaş'tan 6'lıya mesaj: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur

KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN ÇOKLU ADAY SİNYALİ

Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu "2 isimle de seçime girebiliriz" çıkışını yaptı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklama yaparak benzer bir söylemde bulundu.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti ve 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.

Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

İYİ PARTİ TEK ADAYDA ISRARCI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti ise 'tek aday' konusunda ısrarcı.