Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.01.2023 11:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2023 11:57
    ABONE OL

    HDP'li Selahattin Demirtaş'tan 6'lıya mesaj: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur

    Muhalefetin etrafına doluştuğu yuvarlak masadaki adaylık pazarlıkları ve oyunları devam ederken PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'tan flaş bir çıkış geldi. Muhalefet ne kadar ortaklığı gizlemeye çalışsa da Selahattin Demirtaş ortaklığı itiraf ederek 6'lı masaya, "Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur" uyarısını yaptı.

    takvim.com.tr
    Selo ortaklarını uyardı

    6'+1'li masada adaylık pazarlıkları savaşa dönüşürken her gün yeni bir açıklama ile cephe genişliyor!

    Masada oturan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmen tepkisinden çekinerek "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de HDP masa altından ayar ve uyarı çekmeye devam ediyor.

    SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN ORTAK ADAY ÇIKIŞI
    PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ortaklarına cezaevinden mesaj gönderdi.

    CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan T24'de bir yazı yazan Selahattin Demirtaş muhalefeti 'ortak aday konusunda' uzlaşın mesajı verdi.

    "ORTAK ADAYDA BİRLEŞİLMEZSE TRAJEDİ OLUR"
    Demirtaş hükümeti asılsız iddialarla hedef aldığı yazısında muhalefetteki ortaklarına seslenerek şunları söyledi;

    "Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.

    İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."

    VEBAL ALTINDA KALIRSINIZ
    Yuvarlak masada toplanıp toplanıp dağınılmasını da eleştiren Selahattin Demirtaş tekrar 'birliktelik' çağrısı yaparak, "Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur." ifadeleriyle uyarıda bulundu.

    MASANIN SON SAVAŞI VE 'ÇOKLU ADAY SÖYLEMLERİ'
    Demirtaş'ın 'ortak oday' çıkışının zamanlaması da manidar.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ani bir kararla görüşmelerine sebep olmuştu.

        KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU'NDAN ÇOKLU ADAY SİNYALİ
        Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu "2 isimle de seçime girebiliriz" çıkışını yaptı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklama yaparak benzer bir söylemde bulundu.

        Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti ve 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.

        Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

        İYİ PARTİ TEK ADAYDA ISRARCI
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti ise 'tek aday' konusunda ısrarcı.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için "Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

        NELER OLACAK?
        HDP ile neredeyse her meselede yakın duran CHP 'adaylık' meselesinde şimdilik farklı söylemler dillendirdi. Ancak seçmeninden çekinerek 'HDP ile yan yana gelmeyiz' diyen İYİ Parti ise HDP ile 'ortak adaylık' konusunda aynı noktada buluştu. Bu çelişkilerin masanın geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6 ay ana para ödemesiz 60 ay vadeli kredi
        Haberler Güncel HDP'li Selahattin Demirtaş'tan 6'lıya mesaj: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur
            SON DAKİKA