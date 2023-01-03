HDP'li Selahattin Demirtaş'tan 6'lıya mesaj: Ortak adayda birleşilmezse trajedi olur

6'+1'li masada adaylık pazarlıkları savaşa dönüşürken her gün yeni bir açıklama ile cephe genişliyor!
Masada oturan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçmen tepkisinden çekinerek "HDP'nin masada olmadığını" iddia etse de HDP masa altından ayar ve uyarı çekmeye devam ediyor.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN ORTAK ADAY ÇIKIŞI
PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ortaklarına cezaevinden mesaj gönderdi.
CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan T24'de bir yazı yazan Selahattin Demirtaş muhalefeti 'ortak aday konusunda' uzlaşın mesajı verdi.
"ORTAK ADAYDA BİRLEŞİLMEZSE TRAJEDİ OLUR"
Demirtaş hükümeti asılsız iddialarla hedef aldığı yazısında muhalefetteki ortaklarına seslenerek şunları söyledi;
"Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.
İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur."
VEBAL ALTINDA KALIRSINIZ
Yuvarlak masada toplanıp toplanıp dağınılmasını da eleştiren Selahattin Demirtaş tekrar 'birliktelik' çağrısı yaparak, "Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur." ifadeleriyle uyarıda bulundu.
MASANIN SON SAVAŞI VE 'ÇOKLU ADAY SÖYLEMLERİ'
Demirtaş'ın 'ortak oday' çıkışının zamanlaması da manidar.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ani bir kararla görüşmelerine sebep olmuştu.