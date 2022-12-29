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    • 29.12.2022 17:26
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bombalar! Çoklu adaylık sinyali verdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti: Dilimizde tüy bitti

    Muhalefetin adaylık savaşı alevlenerek devam ediyor... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim Ahlatlıbel'de kurulan masayla da çözülmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yeni açıklamalarda bulundu. Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti. Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Adayı belirleyecek olan da Altılı Masa, dilimizde tüy bitti. Bir arada oturacağız belirleyeceğiz. Konuşacağız, tartışacağız" ifadesini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni bombalar!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adaylık savaşı alevleniyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamalarla adaylık savaşına benzin döktü.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep oldu.

    Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'aday benim' dediği öğrenilirken Meral Akşener ise yine 'kazanacak aday' vurgusu ile Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekti.

    Görüşmenin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ateşi harlayacak açıklamalar yaptı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu Akşener ile yaptığı görüşme sonrasında paylaşılan fotoğraflarda krizin suratlarına yansımasını yorumladı.

    Kılıçdaroğlu suratlarının asık olduğu yorumlarıyla ilgili, "Biraz ciddi mi durmuşuz. Ben de fotoğrafları görmedim ama bakmam lazım." derken daha sonra görüşmeyi "Son derece gayet keyifli sohbet oldu" şeklinde yorumladı.

        ÇOKLU ADAY SİNYALİ
        Kılıçdaroğlu 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali de verdi. Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

        Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti.

        DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA
        Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

        "İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."

        AKŞENER'E GÖNDERME
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun buz sözlerinin adresi diretk Akşener olarak yorumlandı. Öyle ki Akşener her fırsatta İmamoğlu ve Yavaş'ı Kılıçdaroğlu'na karşı öne sürüyor.

        AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NDAN AHLATLIBEL'DE RESTLEŞME
        Takvin.com.tr Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında Saraçhane'de Ahlatlıbel'e uzanan krizin perde arkasını yazdı. İşte adım adım o kriz ve yaşananlar...

        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda Saraçhane'de sahneye çıktı.

        İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' OPERASYONU
        Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.

        RESTLEŞMELER PARALEL MASA KURDURDU
        Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilen 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı yapılan açıklamalar krizi alevlendirdi.

        Bu açıklamların en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışılıyor' uyarısı ve Meral Akşener'in 'Kimseden izin almam. Fena çarparım' çıkışı oldu.

        AHLATLIBEL'DE BULUŞTULAR
        Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.

            2 BUÇUK SAAT KONUŞUP OLAY YERİNİ TERK ETTİLER
            Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. Partilere yakın isimler daha önce bir açıklama hazırlğının olduğunu ancak daha sonra bunun iptal edildiğini iddia etti. Bu durum masadan uzlaşma çıkmadığının ilk işareti oldu.

            ORTAKLARI DA PANİKLEDİ
            Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi 6'lı masada da panik havasına sebep oldu. Masanın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2 ismin toplantısının sona erdiği sıralarda, "6'lı masayı hep beraber kurduk, 2 liderin bu masayı dağıtma hakları yok" ifadeleriyle serzenişte bulundu. Masanın diğer ortakları DEVA, SP ve DP'nin de masanın geleceğini ilgilendiren konuda fikirlerinin alınmadığı için rahatsızlık duydukları konuşuluyor...

            KULİSLER PATLAMAYA BAŞLADI
            Takvim.com.tr 2 ismin gergin ayrıldığını ve uzlaşma değil bir hesaplaşma yaşandığını haberleştirirken kulislerden de bu krizi doğrular bilgiler akmaya başladı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU MASAYA OTURMADAN ÖNCE NE YAPTI?
            Kılıçdaroğlu, buluşmaya kararlı giderken, bunun ilk işaretlerini de gündüz saatlerinde kurmaylarına verdi.

            27 Aralık'ta Akşener ile buluşmadan önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Akşener'le randevusu öncesinde Meclis'e geçerek kendi ekibiyle görüştü.

                KURMAYLARINA SÖYLEDİ: AKŞENER'İN YÜZÜNE SÖYLEYECEĞİM
                Kulislere yansıyan bilgilere göre, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda kararlılığını belirten Kılıçdaroğlu masadaki ortağı Akşener için "Meral Hanım ister kabul etsin isterse etmesin. Aday olacağım" dedi.

                Kılıçdaroğlu'nun söz konusu tutumunu bir adım ileriye taşıyarak kararlılığını randevuyu kast ederek "Akşam yüzüne söyleyeceğim" dediği iddia edildi.

                YÜZ YÜZE KRİZ SÜRDÜ
                Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel'e bu kararlılıkla giderken Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediği o sebeten özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini ön plana sürdüğü biliniyor...

                Ahlatlıbel zirvesinde Akşener'in Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'destek' sebebiyle CHP tarafından haksız şekilde eleştirilmesinden ötürü kızgın olduğunu Kılıçdaroğlu'nun yüzüne söylediği konuşuluyor. Öyleki Kılıçdaroğlu Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada bunu şu ifadelerle açıklamıştı;

                "İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

                DANANIN KUYRUĞU 'ADAYLIK' MESELESİYLE KOPTU
                Ahlatlıbel zirvesinde dananın kuyruğu 'adaylık' konusunun gündeme gelmesiyle koptu.

                KILIÇDAROĞLU: ADAYIM
                Kılıçdaroğlu kurmaylarına "Akşener'in yüzüne söyleyeceğım" dediği adaylık meselesini masaya yatırdığı ve Akşener'e "Adayım" dediği iddia edildi.

                MERAL AKŞENER: KAZANACAK ADAY OLMALI
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına daha önce 'Noter değiliz' çıkışını yapan Meral Akşener, 'Kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek yine Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

                Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun dayatmasından rahatsız olduğu Kılıçdaroğlu'nun ise Akşener'in kendisini kazanamayacak aday olarak görmesin sebeiyle 6'lı masanın çoklu aday formülüne dönebileceği yüksek sesle konuşulmaya başlandı...

                CHP YANDAŞI İSİM KRİZİ DOĞRULADI
                Öte yandan CHP'ye yakın Gazeteci İsmail Saymaz'ın yazdığı yazı da yaşanan krizi doğruladı.

                Saymaz Akşener'in CHP'nin tavrından rahatsızlık duyduğunu ve "Bu seçim kolay olmayacak" diyerek, kazanacak aday vurgusunu yaptığını yazdı.

                İşte Saymaz'ın yazısının ilgili kısmı;
                CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener, Saraçhane sürecinde hasar alan ilişkilerini onarmak için akşam yemeğinde baş başa görüştü.

                İyi Partililere göre davet pazar akşamı Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

                Akşener'i arayan CHP lideri görüşmek istediğini söyledi.

                Salı için sözleşildi.

                İlk önce evde buluşma planlandı. Fakat gizli-kapaklı olduğu düşünülmesin diye Ahlatlıbel'de karar kılındı.

                Görüşme iki buçuk saat sürdü.

                Liderler herhangi bir açıklama yapmadı.

                CHP ve İyi Parti kulisleri dün adeta kapı duvardı.

                Bir kaynağıma göre "İlk kez bir şeyler açık açık söylendi."

                Neler mi?

                Akşener, Saraçhane'de İmamoğlu'na verdiği desteğin CHP'de haksız şekilde eleştirilmesinden ötürü kırgın ve kızgın olduğunu ifade etti.

                İmamoğlu'nun yanında durmak gerektiğini, hakkını gasp edip oldubittiye getireceklerini, Saraçhane'ye giderek oyunu bozduğunu ve Kılıçdaroğlu'nu arayıp ulaşamadığını kaydetti.

                Buna rağmen kimi CHP'lilerin ve CHP'ye yakın gazetecilerin kendisini ve İyi Parti'yi bilinçli şekilde hedef aldığını söyledi.

                Akşener, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğine de girdi. Tartışmayı Kılıçdaroğlu'nun açtığını hatırlatarak, "Bu meseleyi siz çözmelisiniz" dedi.

                Diğer taraftan Akşener, "Bu seçim kolay olmayacak" diyerek, kazanacak aday vurgusunu tekrarladı."

                    KURMAYLARI KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEDİ
                    Benzer bir kulis bilgisi de Türk Medya temsilcisi Melik Yiğitel'den geldi. Yiğitel Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in yüzüne "Adayım" dediğini yazdı.

                    İşte Yiğitel'in yazısından öne çıkanlar;

                    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün baş başa yemek yemeleri, Altılı masanın diğer ortakları başta olmak üzere dikkatle takip edildi. CHP kaynaklarım "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını deklare etti" diye görüşmeyi özetledi.
                    Kaynaklarımın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya geldi. Kurmayları, Akşener'e 3 başlıkta rahatsızlık iletilmesini istedi:
                    1- Akşener ve İYİ Partili yöneticilerin sürekli kazanacak aday vurgusu bana karşı blokaj olarak değerlendiriliyor. Bu durum parti içerisinde rahatsızlığa yol açıyor.

                    2- Altılı masa daha aday konusunda açıklama yapmamışken İYİ Parti'den gelen açıklamalar rahatsızlık yaratıyor. Yavuz Ağıralioğlu bunun son örneği.

                    3- Benim için adaylık konusu geri dönüşü olmayan bir yoldur.

                    SARAÇHANE KONUŞULDU
                    İYİ Partili kaynaklarımı da aradım. Üst düzey parti yöneticisi "Benim görüşmeye dair Sayın Genel Bakan ile detaylı bir konuşma fırsatımız olmadı. Yemekten sonra kendisi İstanbul'a gitti. Ancak, Altılı Masa ve CHP ile bir problem olmadığını söyleyebilirim" dedi. Bir başka kaynağıma göre ise, "Saraçhane de mutlaka konuşuldu"

                    BANA SAYGISIZLIK YAPILDI
                    Görüşme sonrası ilk açıklama Meral Akşener'den geldi. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi ve "Benim gidişim (Saraçhane) orada muhalefet olarak birlik ve beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana" diye konuştu.
                    Akşener, aday konusunda "Altılı masada konuşacağız" demekle yetindi, Kılıçdaroğlu ile verdiği fotoğrafta her ikisinin de hayli gergin görünmesini "grip olduğunu" gerekçe göstermekle yetindi.

                    ADAY 15 ŞUBAT'TAN SONRA
                    CHP'li kaynaklarım, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e "adaylığını deklare ettiği" görüşünde hemfikir. Kaynaklarıma göre medya önünde tartışılmaması, iç iletişimin artırılması ile 15 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Cumhurbaşkanı adayını açıklama kararları da alındı."

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                    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bombalar! Çoklu adaylık sinyali verdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti: Dilimizde tüy bitti
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