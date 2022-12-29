Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bombalar! Çoklu adaylık sinyali verdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti: Dilimizde tüy bitti

ÇOKLU ADAY SİNYALİ

Kılıçdaroğlu 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali de verdi. Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

Çoklu adaylık sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in her fırsatta adını ön plana çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kez daha veto etti.

DİLİMİZDE TÜY BİTTİ EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ GÖREVİNİN BAŞINDA

Kılıçdaroğlu, "Adaylık tartışmasında sizinle birlikte ismi en çok geçen iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı adaylığı formülünde Ekrem ve Mansur Bey var mı yok mu?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"İki belediye başkanımız görevlerinin başında ve çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan da altılı masa. Dilimizde tüy bitti. Altı lider bir arada cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. Kim olacak, oturacağız, konuşacağız, tartışacağız."