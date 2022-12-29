Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bombalar! Çoklu adaylık sinyali verdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı veto etti: Dilimizde tüy bitti

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adaylık savaşı alevleniyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklamalarla adaylık savaşına benzin döktü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep oldu.
Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'aday benim' dediği öğrenilirken Meral Akşener ise yine 'kazanacak aday' vurgusu ile Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekti.
Görüşmenin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ateşi harlayacak açıklamalar yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP muhabirleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu Akşener ile yaptığı görüşme sonrasında paylaşılan fotoğraflarda krizin suratlarına yansımasını yorumladı.
Kılıçdaroğlu suratlarının asık olduğu yorumlarıyla ilgili, "Biraz ciddi mi durmuşuz. Ben de fotoğrafları görmedim ama bakmam lazım." derken daha sonra görüşmeyi "Son derece gayet keyifli sohbet oldu" şeklinde yorumladı.