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    • Güncel
    • 06.06.2022 11:07
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    • 06.06.2022 11:18
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    PKK'lı terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonlarında "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi. Terörist Rahime Hezali'nin PKK/YPG'nin Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde Genel Komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in yardımcısı olduğu belirlendi.

    Mazlum’un yardımcısını avladık

    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.

    SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) geçtiğimiz 30 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı kentine bağlı Segirka köyünde hareket halindeki bir aracı vurdu.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜLDÜ 2 PKK'LI YARALANDI
    SİHA'ların nokta operasyonunda, araçta bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise ağır yaralandı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu tespit edildi.

    RAHİME HEZALİ KADIN TERÖRİST SORUMLUSU
    Sabah'ın haberine göre uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sorumlularından olduğu ifade edildi.
        CHP’li Öztrak’tan skandal HDP açıklaması!
        Haberler Güncel PKK'lı terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi!
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