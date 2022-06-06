PKK'lı terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi!

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.
SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) geçtiğimiz 30 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı kentine bağlı Segirka köyünde hareket halindeki bir aracı vurdu.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜLDÜ 2 PKK'LI YARALANDI
SİHA'ların nokta operasyonunda, araçta bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise ağır yaralandı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali olduğu tespit edildi.
RAHİME HEZALİ KADIN TERÖRİST SORUMLUSU
Sabah'ın haberine göre uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sorumlularından olduğu ifade edildi.