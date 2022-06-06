PKK'lı terör elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı "Mizgin Botan" kod adlı Rahime Hezali etkisiz hale getirildi!

RAHİME HEZALİ KADIN TERÖRİST SORUMLUSU

Sabah'ın haberine göre uzun süre yapılan bir takibin ardından araç sivil yerleşim yerlerinden uzaklaştıktan gerçekleştirilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist Rahime Hezali'nin Suriye'de örgütün kadın yapılanması olan YPJ'nin de sorumlularından olduğu ifade edildi.