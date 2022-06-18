HDPKK içinde derin kavga: Apocular Selahattin Demirtaş'ı tasfiye mi ediyor?



Bütün bu gelişmelerin içeride yeni bir çözüm süreci anlamına gelip gelmediği de merak ediliyor. Buna ilişkin hiçbir somut bilgi yok ancak HDP içinde böyle bir beklenti var. Bunun nedenini de bir HDP'li şöyle anlatıyor:

"HDP içindeki bir grup, Gemlik'e yapılacak yürüyüşlerle Öcalan'ı gündeme getirmek istiyor.

Bu aynı zamanda parti içindeki bir kavganın yansıması ama bir gerekçeleri de var; ortada şiddet dışında sivil çözüm üretebilecek bir aktör yok. Bunu Öcalan yapabilir. Tabii kimse eskisi gibi bir çözüm süreci de beklemiyor.

Ayrıca 6'lı masa da umut vermediği için elleri güçlendi."



DEMİRTAŞ'IN ADI GEÇMİYOR

Araya girip soruyorum: "HDP neden Demirtaş'ı değil de riske girerek Öcalan'ı öne çıkartıyor?" HDP'linin cevabı da parti içindeki derin kavgaya işaret ediyor:

"Sadece şunu söyleyeyim, onun izlediği siyaset beğenilmiyor.

Bir süre önce 4'üncü konferans yapıldı. Önümüzdeki ay da 5'inci kongre olacak. O konferansta Demirtaş'ın adı hiç geçmedi.

Tek bir kişi bile ondan söz etmedi."