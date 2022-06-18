HDPKK içinde derin kavga: Apocular Selahattin Demirtaş'ı tasfiye mi ediyor?

İstanbul Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gerçekleştirilen Gemlik yürüyüşleri HDP'nin içinde yeni bir kavganın başlaması olarak yorumlandı. "Çok yazıldı, HDP içinde derinlerde süren bir iç çatışma var ve bu çatışma giderek alevleniyor." diyen Sabah gazetesi Mahmut Övür, Demirtaş ve Öcalan arasındaki gerilimi deşifre etti.
İşte Övür'ün bugünkü yazısı;
ÖCALAN YÜRÜYÜŞLERİ NE ANLAMA GELİYOR
HDP'lilerin uzun bir aradan sonra İstanbul Kadıköy'deki Gemlik yürüyüşleriyle İmralı'ya gömdükleri Öcalan'ı hatırlamaları nereden bakarsanız bakın manidar.
Bir yanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden terör örgütü PKK meselesi küresel siyasetin bir parçası olarak tartışılıyor, diğer yanda 6'lı masanın bir ayağı olarak HDP üzerinden PKK iç siyasetin önemli gündem maddesi...