Masanın 'Temel'i sallantıda, 'Saadet'leri her an kaçabilir! AGD olayı sonrası CHP'ye karşı Cumhur İttifakı'na 'başörtüsü' desteği





SAADET PARTİSİ'NDEN CHP'YE: HADDİNİZİ BİLİN

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun da "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " ifadelerini kullanarak CHP'ye tepki gösterdi.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da Yıldırım Kaya'ya Meclis kürsüsünden tepki gösterdi ve özür dilemeye davet etti.



Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşananlar sonrası masayı sallayacak bomba bir adım attı.



MASANIN 'TEMEL'İ SALLANTIDA

CHP'li İBB Başkanı ve Meral Akşener'in Saraçhane'de tertip etiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna masadaki liderler iştirak ederken, Karamollaoğlu gitmedi.



Temel Karamollaoğlu'nun bu hamlesinin CHP'nin AGD'yi hedef almasına karşı tepki amaçlı olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.



Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir adım daha geldi. CHP'nin 'hayır' dediği başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine Saadet Partisi destek verdi.