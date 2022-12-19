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    • Güncel
    • 19.12.2022 20:16
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    • 19.12.2022 20:28
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    Masanın 'Temel'i sallantıda, 'Saadet'leri her an kaçabilir! AGD olayı sonrası CHP'ye karşı Cumhur İttifakı'na 'başörtüsü' desteği

    CHP'li Yıldırım Kaya'nın AGD'yi hedef alan sözleri, ve Temel Karamollaoğlu'nun tepki amaçlı Saraçhane'deki mitinge katılmaması üzerine masanın 'Saadet'i kaçmış vaziyette. Kriz havasının hakim olduğu denklemde Saadet Partisi'nden yeni bir hamle geldi ve CHP'nin 'hayır' dediği başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine destek verildi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız" dedi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Masanın ’Temel’i sallantıda, ’Saadet’leri kaçabilir

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, 6'lı masada sular durulmuyor. Geride bıraktığımız günlerde masa ortaklarından CHP ve Saadet Partisi arasında yeni bir kriz patlak verdi.

    CHP'li Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'ni (AGD) hedef alan sözler sarf etti. AGD konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklayarak dava açacaklarını duyurdu.



    Fotoğrafta: Saadet Partisi'ne yakın AGD'yi Meclis kürsüsünden hedef alan CHP'li Yıldırım Kaya


    Bu gelişme üzerine Saadet ve CHP'liler birbirine girdi.



    SAADET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI: ALLAH BELANIZI VERSİN
    Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran sosyal medya hesabından, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" ifadelerini kullandı.



    SAADET PARTİSİ'NDEN CHP'YE: HADDİNİZİ BİLİN
    Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun da "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " ifadelerini kullanarak CHP'ye tepki gösterdi.

    Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da Yıldırım Kaya'ya Meclis kürsüsünden tepki gösterdi ve özür dilemeye davet etti.

    Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşananlar sonrası masayı sallayacak bomba bir adım attı.


    MASANIN 'TEMEL'İ SALLANTIDA
    CHP'li İBB Başkanı ve Meral Akşener'in Saraçhane'de tertip etiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna masadaki liderler iştirak ederken, Karamollaoğlu gitmedi.

    Temel Karamollaoğlu'nun bu hamlesinin CHP'nin AGD'yi hedef almasına karşı tepki amaçlı olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.

    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir adım daha geldi. CHP'nin 'hayır' dediği başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine Saadet Partisi destek verdi.



        SAADET PARTİSİ'NDEN, CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK
        6'lı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nin Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı tarafından TBMM'ye sunulan aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi.

        Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın teklif verdiği aile birliğinin sağlanması ve başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliğine imza verdi.

        TEKLİFE KATILDIĞINI TBMM BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ: HAYRA MOTOR, ŞERRE FREN OLACAĞIZ
        Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karaduman, "Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifine imza vererek desteğimizi ilan ediyoruz. Hayra motor, şerre fren olacağız." İfadelerini kullandı.

        Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman imzasıyla TBMM Başkanlığı'na verilen dilekçede şu ifadelere yer aldı:

        "2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine katılıyorum."



        AK PARTİ'DEN TEŞEKKÜR
        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "'Ben de varım' diyerek atılan her bir imzaya teşekkürler…" ifadelerini kullandı.

        İYİ PARTİ DE DESTEK VERECEK
        Öte yandan geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu Anayasa değişikliği teklifine destek vereceklerini açıkladı.
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        HangiKredi
        Haberler Güncel Masanın 'Temel'i sallantıda, 'Saadet'leri her an kaçabilir! AGD olayı sonrası CHP'ye karşı Cumhur İttifakı'na 'başörtüsü' desteği
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