Masanın 'Temel'i sallantıda, 'Saadet'leri her an kaçabilir! AGD olayı sonrası CHP'ye karşı Cumhur İttifakı'na 'başörtüsü' desteği

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, 6'lı masada sular durulmuyor. Geride bıraktığımız günlerde masa ortaklarından CHP ve Saadet Partisi arasında yeni bir kriz patlak verdi.
CHP'li Yıldırım Kaya, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'ni (AGD) hedef alan sözler sarf etti. AGD konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıklayarak dava açacaklarını duyurdu.
Fotoğrafta: Saadet Partisi'ne yakın AGD'yi Meclis kürsüsünden hedef alan CHP'li Yıldırım Kaya
Bu gelişme üzerine Saadet ve CHP'liler birbirine girdi.
SAADET PARTİSİ İZMİR İL BAŞKANI: ALLAH BELANIZI VERSİN
Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran "Allah belanızı versin" diyerek çok sert tepki gösterdi. Erduran sosyal medya hesabından, "CHP'li Anadolu Gençlik derneğimizi tecavüzcü dernek olarak gösterip iftira atan "CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya" Allah senin belanı versin" ifadelerini kullandı.
SAADET PARTİSİ'NDEN CHP'YE: HADDİNİZİ BİLİN
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Çoşkun da "Anadolu Gençlik Derneği/Milli Gençlik Vakfı bu ülkenin yüz akıdır. 50 yıllık geçmişinde tek bir leke bulunmayan Milli Görüşün temel taşıdır. Kimsenin ahlaksızca saldırısına müsaade etmeyiz. Haddinizi bilin... " ifadelerini kullanarak CHP'ye tepki gösterdi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da Yıldırım Kaya'ya Meclis kürsüsünden tepki gösterdi ve özür dilemeye davet etti.
Ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşananlar sonrası masayı sallayacak bomba bir adım attı.
MASANIN 'TEMEL'İ SALLANTIDA
CHP'li İBB Başkanı ve Meral Akşener'in Saraçhane'de tertip etiği mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna masadaki liderler iştirak ederken, Karamollaoğlu gitmedi.
Temel Karamollaoğlu'nun bu hamlesinin CHP'nin AGD'yi hedef almasına karşı tepki amaçlı olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Saadet Partisi'nden çok çarpıcı bir adım daha geldi. CHP'nin 'hayır' dediği başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine Saadet Partisi destek verdi.