Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni veto: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi arttı





Akşener açıklamasında şunları söyledi:

"Muhalif seçmenleri taraftar etme hali çok sıkıntı bir durum. Bir arkadaşımızı aday gösterecekseniz, diğer arkadaşımızın da bilgisi olsun dedim. Daha sonra bunu TV'de söyledim. Sonra HT'de bunu anlattım. O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bir durum tespitiyle karşı karşıyayım."





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