Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni veto: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesi arttı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, 2023 yılında kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.
MERAL AKŞENER'DEN YENİ VETO | VIDEO
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.
AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"
Fondaş Ruşen Çakır'a konuşan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından popülaritelerinin daha da arttığını vurgulayıp, "O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve CHP liderinin adaylığını istemediğini bir kez daha açıkça dile getirdi.