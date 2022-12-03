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    • 03.12.2022 19:46
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    • 03.12.2022 20:05
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    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti! "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya"

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskolara sahne olan 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' organizasyonunda yaptığı konuşmada resmen adaylığını ilan etti. Organizasyon sonunda, "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti

    ABD ve İngiltere'deki icazet seferlerini tamamladıktan sonra büyük bir beklenti oluşturarak bugünü işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması düzenlendi.



    Program büyük tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.



    CHP liderinin eşi, organizasyon sırasında uyuya kalırken, parti tarafından fonlanan kanallar canlı yayını kesti, muhalif isimler yaşananları adeta yerden yere vurdu.



        KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI AÇIKLADI
        Kılıçdaroğlu, organizasyonun sonunda yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki adaylığını resmen ilan etti.

        "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.



        CHP ROZETİNİ ÇIKARIP TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKTI
        Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde gündem olan bu hareketi, 'adaylık için mesaj' olarak yorumlanmıştı.



        ALTILI MASANIN TEPKİSİ NE OLACAK?
        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığının sinyalini vermişti.
            Kılıçdaroğlu’na ’Rifkin’ uyarısı! Yüzüne yüzüne söyledi
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti! "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya"
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