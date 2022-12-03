ABD ve İngiltere'deki icazet seferlerini tamamladıktan sonra büyük bir beklenti oluşturarak bugünü işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması düzenlendi.
Program büyük tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.
CHP liderinin eşi, organizasyon sırasında uyuya kalırken, parti tarafından fonlanan kanallar canlı yayını kesti, muhalif isimler yaşananları adeta yerden yere vurdu.