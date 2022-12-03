



CHP ROZETİNİ ÇIKARIP TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKTI

Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde gündem olan bu hareketi, 'adaylık için mesaj' olarak yorumlanmıştı.