İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu: "İstanbul ve Ankara Akşener'in projesi"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' İYİ Parti ve CHP arasındaki kavgayı alevlendirdi.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.
Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.
"İÇİ ŞLERİMİZE KARIŞMA"
Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.
İYİ PARTİ'DEN SERT YANIT
İYİ Parti'nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nun uyarısının yanlış olduğuna dikkat çekerken, "Kemal Kılıçdaorğlu da İstanbul'da aday olmuştu ama kazanamamıştı." ifadelerini kullandı.