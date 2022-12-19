İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvo! Yavuz Ağıralioğlu çok sert konuştu: "İstanbul ve Ankara Akşener'in projesi"

KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU AMA KAZANAMADI

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'dan aday olduğuna ve kazanamadığını belirten Ağıralioğlu, "Bugün de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılıyor, Meral hanım olayı duyar duymaz milletin iradesine sahip çıkıyorsa burada milletin iradesine yönelik fikirleri iç işlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Akşener bir kazanma iradesi ortaya koydu, bu isimler kazandı."

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ SEÇİMİ AKŞENER KAZANDI | VİDEO İZLE

"Kemal Bey de İstanbul'a aday olmuştu o gün kazanamamıştı ama sonradan kazandıran kişi oldu. Almak kadar alınmasına vesile olmak da önemlidir, daha aday konuşulmamışken denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmelere iç işlerine karışmak denmesini subjektif buluyorum." ifadelerini kullandı.

YAVUZAĞIRALİOĞLU AÇIKLAMIŞTI: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ

Öte yandan Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz haftalarda da ses getiren bir çıkış yapmış ve 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz' demişti.

Ağıralioğlu'nun çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç sert yanıt vermiş ve mesele ''Kulak çekme' polemiğiyle CHP-İYİ Parti arasında krize sebep olmuştu.