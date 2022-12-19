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    • 19.12.2022 21:31
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    • 19.12.2022 21:52
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    Kapışma alevlendi! CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Kabul etmemiz mümkün değil

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin peş peşe bombalar patlamaya devam ediyor.  Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken bir çıkış da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Mehmet Akif Hamzaçebi'den geldi. Mehmet Akif Hamzaçebi, "Kılıçdaroğlu’nun yanında gibi gözüküp de onu yıpratmaya yönelenleri kabul etmemiz mümkün değildir. Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın." ifadelerini kullandı. Açıklamaların peş peşe gelmesi CHP'de temizlik başlayacak yorumlarına sebep oldu.

    takvim.com.tr
    Kemal temizliğe başlayacak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi derinden sarstı.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.

    Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
    CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

    "İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
    Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

    BİR ÇIKIŞ DAHA: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
    Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken bir çıkış da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Mehmet Akif Hamzaçebi'den geldi.

    Mehmet Akif Hamzaçebi, "İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri siyasetin doğası gereğidir. Bunu anlayabiliriz. Ama Kılıçdaroğlu'nun yanında gibi gözüküp de onu yıpratmaya yönelenleri kabul etmemiz mümkün değildir. Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın." ifadelerini kullandı.

    TEMİZLİK BAŞLAYACAK
    Açıklamaların peş peşe gelmesi CHPde temizlik başlayacak yorumlarına sebep oldu. Öyle ki "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün hangi akıl Almanya'ya gönderdi?" sorusu sorulmuş ve parti içinden bomba bilgiler sızmıştı.


    Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme almış ve şu kritik bilgileri aktarmıştı;

    "CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.

        Övür bir de ses kaydından bahsetti.

        İşte o yazı;

        "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ablası" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" bütün o bağırıp çağırmalara, içeriksiz kürsü konuşmalarına rağmen tarihe, iktidara karşı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olarak geçti.

        Böyle olduğu her halinden belliydi. Yargı kararı açıklandığında İP Genel Başkanı Akşener'in sevinçle CHP'li İmamoğlu'na sarılması, o fotoğrafın da kendi elleriyle medyaya servis edilmesi bu gerçeği anlatmaya yetti.
        Aslında o fotoğraf karesi yeterliydi... Ama daha fazlası da var. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sahneye çıkması, İmamoğlu'nun elini tutarak konuşması, siyaset tarihinde pek rastlanan bir durum değil.

        Şu çelişki de milyonların gözü önünde yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yerini "Senin arkanda 16 milyon var" diyerek İstanbul'la sınırlamaya çalışırken, Akşener tam tersine "Onun arkasında 85 milyon var" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na meydan okudu ve "Adayım İmamoğlu'dur" dedi.

        Bir siyasetçi bundan daha zor bir duruma düşemezdi.
        Peki, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da bu noktaya geldi veya getirildi? Neden karar günü Almanya'ya gitti? Davada o gün karar verileceğini bilmiyor muydu?
        Saraçhane Operasyonu'ndan sonra, kamuoyunda hatta CHP içinde en çok bu soruların cevabı arandı.
        CHP kulislerinde bu konuyla ilgili ilginç bir ayrıntı o geceden sonra çok konuşuldu.

        Denilenlere göre, Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş.

        Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış.


        Olayı böyle anlatanların şu notu da enteresan: CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısı az da olsa var. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

            "KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"
            Aylar önce bir CHP'linin şu sözleri hâlâ kayıtlarda duruyor:
            "CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekrem'le konuşuyor. 'Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim."

            Aslında CHP içindeki Bizans oyunları yeni değil ve bitecek gibi de görünmüyor. Bu da sadece İBB Başkanı İmamoğlu-Akşener ekseninde veya fondaş medya çevresinde sürmüyor, parti içinde de çok sayıda "Brütüs"ten söz ediliyor. Muharrem Erkek onlardan biri mi değil mi bilemem ama "Saraçhane Operasyonu"ndan sonra CHP Genel Merkezi'nde herkes birbirine "Brütüs" gözüyle bakıyor ve Kılıçdaroğlu'nun içeride ve dışarıda kendisine kurulan kumpaslara karşı nasıl bir hamle yapacağını merak ediyor."

            EN YAKINLARINDAN PUSU YEDİ
            Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan "Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dayken etrafındaki 4 kişinin dönmeyin" dediğini iddia ederken Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV de iddiaya ilişkin detaylar vermişti.

            Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu!

            İŞTE O İSİMLER
            Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu'nun "Bugün karar çıkmayacak, dönmeyin" dediği iddia edildi.



            Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüp dönmek için ısrar ederken bu kez uçak kirarlanması istediğine, "Şu an para yok" yanıtıyla karşılaştı.

            Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan bir iş adamı "Parayı ben veririm" demesinin ardından Genel Merkez yeniden araya girerek parayı ayarladı ve özel jet kiralandı.

            TUNCAY ÖZKAN SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYKU GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETMİŞTİ
            Söz konusu isimlerden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve fiyakoya dönen 3 Aralık'taki vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerini servis ettiği gündeme gelmişti.

                ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU DEYİP MASAYI KARIŞTIRAN KUŞOĞLU
                Öte yandan Bülent Kuşoğlu ise Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olarak biliniyor. Bülent Kuşoğlu önce 'Adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasını yapmış daha sonra da "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklamasıyla 6'lı masayı karıştırmıştı.

                KILIÇDAROĞLU BERBEROĞLU İÇİN YÜRÜDÜ
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırları kumpasında parmağı Enis Berberoğlu için 'Adalet Yürüyüşü' adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.
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                Haberler Güncel Kapışma alevlendi! CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Kabul etmemiz mümkün değil
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