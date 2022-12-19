Kapışma alevlendi! CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'den Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Kabul etmemiz mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi derinden sarstı.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.
Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.
"İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA"
Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.
BİR ÇIKIŞ DAHA: KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL
Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşı Akşener'e "CHP'ye müdahale etme" şeklinde uyarı çekerken bir çıkış da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Mehmet Akif Hamzaçebi'den geldi.
Mehmet Akif Hamzaçebi, "İktidarın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri siyasetin doğası gereğidir. Bunu anlayabiliriz. Ama Kılıçdaroğlu'nun yanında gibi gözüküp de onu yıpratmaya yönelenleri kabul etmemiz mümkün değildir. Suskunluğumuzu kimse farklı yorumlamasın." ifadelerini kullandı.
TEMİZLİK BAŞLAYACAK
Açıklamaların peş peşe gelmesi CHPde temizlik başlayacak yorumlarına sebep oldu. Öyle ki "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün hangi akıl Almanya'ya gönderdi?" sorusu sorulmuş ve parti içinden bomba bilgiler sızmıştı.
Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme almış ve şu kritik bilgileri aktarmıştı;
"CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.