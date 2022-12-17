Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? CHP Brütüs'ü arıyor! Şok ses kaydı ve İmamoğlu-Akşener operasyonu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elgen gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.
Kılıçdaroğlu döner dönmez '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etmeye çalışsa da Meral Akşener yine '84 milyon' vurgusu yaparak adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha belli etti.
CHP AKŞENER'DEN RAHATSIZ
CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcaladı.
KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'YA HANGİ AKIL GÖNDERDİ?
Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
"CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.
Övür bir de ses kaydından bahsetti.
İşte o yazı;
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ablası" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" bütün o bağırıp çağırmalara, içeriksiz kürsü konuşmalarına rağmen tarihe, iktidara karşı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olarak geçti.
Böyle olduğu her halinden belliydi. Yargı kararı açıklandığında İP Genel Başkanı Akşener'in sevinçle CHP'li İmamoğlu'na sarılması, o fotoğrafın da kendi elleriyle medyaya servis edilmesi bu gerçeği anlatmaya yetti.
Aslında o fotoğraf karesi yeterliydi... Ama daha fazlası da var. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sahneye çıkması, İmamoğlu'nun elini tutarak konuşması, siyaset tarihinde pek rastlanan bir durum değil.