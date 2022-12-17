Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? CHP Brütüs'ü arıyor! Şok ses kaydı ve İmamoğlu-Akşener operasyonu...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elgen gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.