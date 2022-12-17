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    • 17.12.2022 13:19
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    • 17.12.2022 13:47
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? CHP Brütüs'ü arıyor! Şok ses kaydı ve İmamoğlu-Akşener operasyonu...

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin yeni bombalar gelmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu gündemdeyken CHP içindeki iki isim ön plana çıktı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu davası olduğu gün Almanya'ya gitmesindeki en büyük etkenin Ali Mahir Başarır ve Muharrem Erkek olduğu iddia edilirken bir de ses kaydı bombası patladı... İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    CHP Brütüs’ü arıyor!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'yi karıştırdı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu bir kez daha gösterdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elgen gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı.

    Kılıçdaroğlu döner dönmez '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etmeye çalışsa da Meral Akşener yine '84 milyon' vurgusu yaparak adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha belli etti.

    CHP AKŞENER'DEN RAHATSIZ
    CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcaladı.

    KILIÇDAROĞLU'NU ALMANYA'YA HANGİ AKIL GÖNDERDİ?
    Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

    "CHP'deki Brütüs aranıyor" başlığıyla detayları aktaran Mahmut Övür, "Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış." ifadelerini kullandı.

    Övür bir de ses kaydından bahsetti.

    İşte o yazı;

    "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile "ablası" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte organize ettikleri "Saraçhane Operasyonu" bütün o bağırıp çağırmalara, içeriksiz kürsü konuşmalarına rağmen tarihe, iktidara karşı değil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon olarak geçti.

    Böyle olduğu her halinden belliydi. Yargı kararı açıklandığında İP Genel Başkanı Akşener'in sevinçle CHP'li İmamoğlu'na sarılması, o fotoğrafın da kendi elleriyle medyaya servis edilmesi bu gerçeği anlatmaya yetti.
    Aslında o fotoğraf karesi yeterliydi... Ama daha fazlası da var. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sahneye çıkması, İmamoğlu'nun elini tutarak konuşması, siyaset tarihinde pek rastlanan bir durum değil.

        Şu çelişki de milyonların gözü önünde yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun yerini "Senin arkanda 16 milyon var" diyerek İstanbul'la sınırlamaya çalışırken, Akşener tam tersine "Onun arkasında 85 milyon var" diyerek adeta Kılıçdaroğlu'na meydan okudu ve "Adayım İmamoğlu'dur" dedi.

        Bir siyasetçi bundan daha zor bir duruma düşemezdi.
        Peki, Kılıçdaroğlu nasıl oldu da bu noktaya geldi veya getirildi? Neden karar günü Almanya'ya gitti? Davada o gün karar verileceğini bilmiyor muydu?
        Saraçhane Operasyonu'ndan sonra, kamuoyunda hatta CHP içinde en çok bu soruların cevabı arandı.
        CHP kulislerinde bu konuyla ilgili ilginç bir ayrıntı o geceden sonra çok konuşuldu.

        Denilenlere göre, Kılıçdaroğlu gitmeden yardımcılarından Muharrem Erkek'e davada karar çıkıp çıkmayacağını sorumuş. O da, olumsuz bir karar beklemediklerini, hatta CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın hâkimi iyi tanıdığını, objektif bir karar vereceğini söylemiş.

        Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da "gönül rahatlığı"yla Almanya gezisine çıkmış.


        Olayı böyle anlatanların şu notu da enteresan: CHP yönetiminde Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyenlerin sayısı az da olsa var. O az sayıdaki "Ekremciler"den birinin de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek olduğu iddia ediliyor.

        "KEMAL BEY YAŞLI BU İŞ SENİNLE OLUR"
        Aylar önce bir CHP'linin şu sözleri hâlâ kayıtlarda duruyor:
        "CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekrem'le konuşuyor. 'Başkan bu iş seninle olur. Kemal Bey yaşlı, onunla olmuyor. Senin aday olman lazım...' Yanındaki bazı kişiler, Erkek'in bu konuşmalarını kayda alıyor. O ses kaydını ben dinledim."

        Aslında CHP içindeki Bizans oyunları yeni değil ve bitecek gibi de görünmüyor. Bu da sadece İBB Başkanı İmamoğlu-Akşener ekseninde veya fondaş medya çevresinde sürmüyor, parti içinde de çok sayıda "Brütüs"ten söz ediliyor. Muharrem Erkek onlardan biri mi değil mi bilemem ama "Saraçhane Operasyonu"ndan sonra CHP Genel Merkezi'nde herkes birbirine "Brütüs" gözüyle bakıyor ve Kılıçdaroğlu'nun içeride ve dışarıda kendisine kurulan kumpaslara karşı nasıl bir hamle yapacağını merak ediyor."

            EN YAKINLARINDAN PUSU YEDİ
            Öte yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan "Kemal Kılıçdaroğlu'na Almanya'dayken etrafındaki 4 kişinin dönmeyin" dediğini iddia ederken Ekrem İmamoğlu tarafından fonlandığı bilinen Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV de iddiaya ilişkin detaylar vermişti.

            Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu!

            İŞTE O İSİMLER
            Almanya'da Kemal Kılıçdaroğlu'na Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu'nun "Bugün karar çıkmayacak, dönmeyin" dediği iddia edildi.



            Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüşüp dönmek için ısrar ederken bu kez uçak kirarlanması istediğine, "Şu an para yok" yanıtıyla karşılaştı.

            Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan bir iş adamı "Parayı ben veririm" demesinin ardından Genel Merkez yeniden araya girerek parayı ayarladı ve özel jet kiralandı.

            TUNCAY ÖZKAN SELVİ KILIÇDAROĞLU'NUN UYKU GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETMİŞTİ
            Söz konusu isimlerden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen ve fiyakoya dönen 3 Aralık'taki vizyon programında Selvi Kılıçdaroğlu'nun ekrana gelen uyuma görüntülerini servis ettiği gündeme gelmişti.

            ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU DEYİP MASAYI KARIŞTIRAN KUŞOĞLU
            Öte yandan Bülent Kuşoğlu ise Kılıçdaroğlu'na en yakın isim olarak biliniyor. Bülent Kuşoğlu önce 'Adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasını yapmış daha sonra da "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır" açıklamasıyla 6'lı masayı karıştırmıştı.

            KILIÇDAROĞLU BERBEROĞLU İÇİN YÜRÜDÜ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırları kumpasında parmağı Enis Berberoğlu için 'Adalet Yürüyüşü' adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.

            EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI SONRASI OYUN BAŞLADI
            Peki Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu nasıl başladı neler yaşandı?

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

            İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Kararın itiraz ve temyiz süreci devam ederken büyük bir mağduriyet tiyatrosu sergilendi.

                AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE SAHNESİ
                2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlanan algının en büyük ortağı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

                Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir tiyatroya tutuştu.

                Kucaklaşarak ve gülücüklerle kutladıkları bu mahkumiyet kararı tiyatronun en büyük kanıtı olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa ön almak için 'Ekrem İmamoğlu 16 milyona İstanbul'a hizmete devam edecek' diyerek adaylığı yine veto etmeyi denedi.

                Daha sonra 6'lı masanın Saraçhane'de yaptığı toplantıda bu vetosunu yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Meral Akşener'den karşılık geldi. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 milyon söylemine 85 milyon söylemiyle karşılık vererek Ekrem İmamoğlu'nun yanında durdu.
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                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? CHP Brütüs'ü arıyor! Şok ses kaydı ve İmamoğlu-Akşener operasyonu...
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