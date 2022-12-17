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    • 17.12.2022 12:23
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    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir rant planı daha suya düştü

    ‘Bir başka tarım mümkün’ diyerek hükümetin tarım politikalarını eleştiren CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in rant planları, Dikili ve Seferihisar'dan sonra şimdi de Kemalpaşa'da deşifre oldu. Soyer'in tarım alanlarını imara açma planı mahkeme kararıyla iptal edildi.

    Tunç Soyer’in bir imar planı daha çöktü

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir rant planı daha suya düştü. Fırsatını her yakaladığında uygulanan tarım politikaları üzerinden hükümeti 'bir başka tarım mümkün' diyerek eleştiren Tunç Soyer'in Dikili ve Seferihisar'dan sonra şimdi de Kemalpaşa'daki rant planları alt üst oldu.

    TUNÇ SOYER'İN BİR İMAR PLANI DAHA ÇÖKTÜ
    TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 12 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Kemalpaşa İlçesi 75.Yıl, Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerine ait 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan Ören Merkez Yerleşimi 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nı iptal etti.

    Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme iptal kararına gerekçe olarak tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması ve donatı alanlarının yetersiz olmasını gösterdi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, planlama alanındaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çekti.

        DONATI ALANLARI YETERSİZ
        Oda açıklamasında dava konusu planlama alanında donatı alanlarına ayrılan alansal büyüklüklerde hiçbir donatı alanında yerleşmede yaşaması öngörülen nüfus büyüklüğünün gereksinimlerinin karşılanmadığını belirtti.

        Açıklamada ayrıca kişi başına düşen donatı alanlarının (Yeşil alan, eğitim, spor alanı, sağlık tesisi, ibadethane gibi) miktarının mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin ilgili tablosunda belirtilen kişi başına düşen asgari standartları sağlamadığı ifade edildi. Oda, bu açıdan dava konusu imar planının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve imar mevzuatına aykırı olduğunu belirtti.

        ODA'DAN İBB'YE HATIRLATMA
        Açıklamanın sonuç bölümünde; "Kurum görüşlerine dayanmaksızın kentsel kullanımlara ayrılan tarım alanı, ağaçlandırılacak alan gibi özünde doğayı koruma ve geliştirme niteliği olan tüm kullanım alanlarının korunmasının ve plan onama sınırları içine dahil edilerek plan kararlarına yansıtılmasının gereklilik olduğunu İzmir Büyükşehir Belediyesine hatırlatıyoruz." denildi.

        DİKİLİ VE SEFERİHİSAR'DA DA TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAK İSTENMİŞTİ
        İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce de özel bir planlama şirketine Seferihisar ve Dikili Salihler Altı Kabakum Bölgelerini kapsayan imar planı hazırlatmış, bu planlar yine Şehir Plancıları Odasının açtığı davalar sonucu tarım arazilerini ilgili kurum görüşleri alınmadan yapılaşmaya açtığı gerekçesi ile iptal edilmişti.

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        Haberler Güncel CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir rant planı daha suya düştü
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