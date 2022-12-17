CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir rant planı daha suya düştü. Fırsatını her yakaladığında uygulanan tarım politikaları üzerinden hükümeti 'bir başka tarım mümkün' diyerek eleştiren Tunç Soyer'in Dikili ve Seferihisar'dan sonra şimdi de Kemalpaşa'daki rant planları alt üst oldu.
TUNÇ SOYER'İN BİR İMAR PLANI DAHA ÇÖKTÜ
TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davada İzmir 2. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 12 Mart 2021 tarihinde kabul edilen Kemalpaşa İlçesi 75.Yıl, Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerine ait 25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan Ören Merkez Yerleşimi 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı'nı iptal etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme iptal kararına gerekçe olarak tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması ve donatı alanlarının yetersiz olmasını gösterdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, planlama alanındaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çekti.