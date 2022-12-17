CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir rant planı daha suya düştü

DİKİLİ VE SEFERİHİSAR'DA DA TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇILMAK İSTENMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce de özel bir planlama şirketine Seferihisar ve Dikili Salihler Altı Kabakum Bölgelerini kapsayan imar planı hazırlatmış, bu planlar yine Şehir Plancıları Odasının açtığı davalar sonucu tarım arazilerini ilgili kurum görüşleri alınmadan yapılaşmaya açtığı gerekçesi ile iptal edilmişti.

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