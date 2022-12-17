Son dakika! Tahıl sevkiyatı sürüyor! MSB duyurdu: 14 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl koridorundan taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini açıkladı.
Ukrayna limanlarından tahıl sevkiatının devam ettiği belirtilen MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdildi;
TAŞINAN TAHIL MİKTARI
"Bugüne kadar; 556 gemi tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 560 gemi sevkiyat için Ukrayna limanlarına gitti. Taşınan tahıl miktarı da 14 milyon tonu geçti."
TAHIL KORİDORU KRİZİNDE TÜRKİYE ETKİSİ
Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesini sağlayan anlaşma 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.
Rusya, Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe göstererek Türkiye'nin de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya olmadan devam etmeye karar verdi
Türkiye, tahıl koridorunun sorunsuz bir şekilde yeniden işlemesi başarılı bir diplomasi örneği daha göstererek krizin çözülmesinde yine başrol oynadı. Türkiye'nin çabaları sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşması yeniden hayata geçirildi.