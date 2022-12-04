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    'Eş'te vizyon! CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' programında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım uyuyakaldı

    Kemal Bey, yeni projelerini anlatmaya koyuldu! Başdanışmanı Rifkin, ingilizce konuştu. Önce Selvi Kılıçdaroğlu, sonra salonun yarısı uyudu! Bu görüntü CHP'nin kanallarında bile geniş yer buldu.

    ’Eş’te vizyon

    Kılıçdaroğlu, mahalleyi topladı. Şova başladı! ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin, salona bağlandı. İngilizce küresel ısınmayı anlattı. Kimse anlamadı! İlk yarım saatte, Selvi Hanım uyuyakaldı. Prof. Hakan Kara da "Makro finans" diye söze başladı. Akıllar karıştı.

    Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ise tablolara daldı. Konuşmalar uzadıkça uzadı! Prof. Daron Acemoğlu'nu dinleyen kalmadı! CHP'nin kanalları Tele1, KRT ve Halk TV bile dayanamadı. Yayını duraksattı! CHP'nin vizyonu, adeta bir masal çıktı.

    Vizyon toplantısında salona çeviri yapılmadı. Sadece Kılıçdaroğlu kulaklık taktı. Selvi Hanım da rüyalara daldı...

    Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına destek vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Türk bayrağı rozeti takarak "Aday benim" mesajı yolladı.

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    Daha eşini uyandıramamış Türkiye'yi mi ayağa kaldıracak.
    Selvi Hanım uyuduğuna göre Amerikalı güçler masal anlatmış...
    Heyecan ona geçmemiş! Eşi şimdiden vazgeçmiş...
    Selvi Kılıçdaroğlu bunlardan bir şey olmaz deyip uyuyakalmış.



    ELDE VAR KRİZ
    Kılıçdaroğlu, kürsüden inip koltuğuna dönerken İmamoğlu yanına yaklaştı. Elini uzattı. Ama CHP lideri özellikle tokalaşmadı! Onun yerine Altan Öymen'in elini sıktı.

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    Koza Altın
    Haberler Güncel 'Eş'te vizyon! CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' programında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım uyuyakaldı
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