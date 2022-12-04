'Eş'te vizyon! CHP'nin 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' programında Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım uyuyakaldı

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ise tablolara daldı. Konuşmalar uzadıkça uzadı! Prof. Daron Acemoğlu'nu dinleyen kalmadı! CHP'nin kanalları Tele1, KRT ve Halk TV bile dayanamadı. Yayını duraksattı! CHP'nin vizyonu, adeta bir masal çıktı.

Vizyon toplantısında salona çeviri yapılmadı. Sadece Kılıçdaroğlu kulaklık taktı. Selvi Hanım da rüyalara daldı...

Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına destek vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ise Türk bayrağı rozeti takarak "Aday benim" mesajı yolladı.



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Daha eşini uyandıramamış Türkiye'yi mi ayağa kaldıracak.

Selvi Hanım uyuduğuna göre Amerikalı güçler masal anlatmış...

Heyecan ona geçmemiş! Eşi şimdiden vazgeçmiş...

Selvi Kılıçdaroğlu bunlardan bir şey olmaz deyip uyuyakalmış.







ELDE VAR KRİZ

Kılıçdaroğlu, kürsüden inip koltuğuna dönerken İmamoğlu yanına yaklaştı. Elini uzattı. Ama CHP lideri özellikle tokalaşmadı! Onun yerine Altan Öymen'in elini sıktı.