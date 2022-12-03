ABD'den ithal vizyonla adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu'na Aslı Baykal'dan yaylım ateşi: Atatürk'ün o sözüyle tepki gösterdi





ALTI BENZEMEZİN TEK ORTAK NOKTASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği, bir türlü aday açıklayamayan masayı da es geçmeyen Baykal, muhalefetin tek ortak noktasının Erdoğan düşmanlığı olduğunu ifade etti.







Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" dedi.