ABD'den ithal vizyonla adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu'na Aslı Baykal'dan yaylım ateşi: Atatürk'ün o sözüyle tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valilerini andıran danışmanları ile açıkladığı 'vizyon' belgesi tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü.
Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.
Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.
ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
Fiyasko ve skandalların gölgesinde 'vizyon' açıklamaya kalkışan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.
"Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.
İlgili açıklamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten de alıntı yapan Kılıçdaroğlu, "Halkın sesi, Hakk'ın sesidir." Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, halkın sesiyiz, hakkın mücadelesini veriyoruz. Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.
BAYKAL'DAN 'ATATÜRK'LÜ YANIT
CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerine Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki gecikmedi.
Baykal kızı, Atatürk'ün "...Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" sözünü alıntılayarak ABD'den ithal müstemleke valileriyle çizdiği vizyonu eleştirdi.