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    • Güncel
    • 04.12.2022 00:28
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    • 04.12.2022 01:04
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    ABD'den ithal vizyonla adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu'na Aslı Baykal'dan yaylım ateşi: Atatürk'ün o sözüyle tepki gösterdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valileriyle çizmeye çalıştığı vizyon sonrası resmen adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaparak "Halkın sesi, Hakk'ın sesidir" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan manidar bir tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun ithal vizyonuna dikkat çeken Baykal, Atatürk'ün "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" sözlerini paylaştı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Aslı Baykal’dan Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den ithal politikalar ve müstemleke valilerini andıran danışmanları ile açıkladığı 'vizyon' belgesi tam anlamıyla fiyaskoya dönüştü.

    Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.

    Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.




    ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    Fiyasko ve skandalların gölgesinde 'vizyon' açıklamaya kalkışan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerindeki adaylığını resmen ilan etti.

    "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.

    İlgili açıklamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten de alıntı yapan Kılıçdaroğlu, "Halkın sesi, Hakk'ın sesidir." Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, halkın sesiyiz, hakkın mücadelesini veriyoruz. Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.

    BAYKAL'DAN 'ATATÜRK'LÜ YANIT
    CHP Genel Başkanı'nın bu sözlerine Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki gecikmedi.

    Baykal kızı, Atatürk'ün "...Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" sözünü alıntılayarak ABD'den ithal müstemleke valileriyle çizdiği vizyonu eleştirdi.



        KK'YA 'RİFKİN' BOMBARDIMANI: KAZAYLA KAZANIRSA KAPİTÜLASYONLARI DA İLAN EDER
        Deniz Baykal'ın gündeminde ABD'li danışman Jeremy Rifkin de vardı. Baykal konuya ilişkin, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" açıklamasını yaptı.



        ALTI BENZEMEZİN TEK ORTAK NOKTASI ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI
        Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği, bir türlü aday açıklayamayan masayı da es geçmeyen Baykal, muhalefetin tek ortak noktasının Erdoğan düşmanlığı olduğunu ifade etti.



        Baykal, "Altı benzemezin tek ortak noktası 'Erdoğan gitsin'. Başka? Sıfır politika, sıfır vizyon… Eleştirilerime tahammülsüzlükleri de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu" dedi.
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        Koza Altın
        Haberler Güncel ABD'den ithal vizyonla adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu'na Aslı Baykal'dan yaylım ateşi: Atatürk'ün o sözüyle tepki gösterdi
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