CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sömürge bekçisi Jeremy Rifkin açıklama yaparken Selvi Kılıçdaroğlu uyumayı tercih etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ekonomi vizyon belgesi' ABD'li danışman Jeremy Rifkin'in açıklamaları ile başladı.
RIFKIN KONUŞURKEN SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUMAYI TERCİH ETTİ | VİDEO İZLE
Küreselci çetenin CHP'ye atadığı sömürge bekçisi olarak değerlendirilen Rifkin sunumunu gerçekleştirirken fondaş TELE 1'de ekrana gelen görüntü ise milyonları şaşkına uğrattı.
RIFKIN KONUŞURKEN SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUMAYI TERCİH ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in uzun uzun Türkiye'yi nasıl küresel çetenin eline nasıl alacağını anlattığı sırada uyuyakaldı.
HEYECAN EŞİNE GEÇMEMİŞ
Yayını izleyenler sosyal medyada, "Heyecan ona geçmemiş anlaşılan. CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Hanım uyumayı tercih etti." yorumları yaptı.
İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ TAKIMI... JEREMY RİFKİN 'VAMPİR' ÇIKTI!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı hamlelere bir yenisini daha ekliyor.
Ekim ayında ABD'ye giden ve 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "icazet turları" gölgesindeki son temaslarını Kasım ayında İngiltere'de yaptı.