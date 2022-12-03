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    • Güncel
    • 03.12.2022 22:13
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    • 03.12.2022 22:14
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    Kılıçdaroğlu çarpıtılmış verilerle 'vizyon' arayışında! Daron Acemoğlu'nun yaptığı manipülatif sunuma karşı gerçekler

    Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanlarından biri olan Daron Acemoğlu, fiyaskoya dönen vizyon toplantısında çarpıtılmış verilerle manipülatif bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin 2008'den 2021'e 2.5 kat büyüyen ihracatını görmezden gelen Acemoğlu'nun istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yaptığı sunum büyük tepki uyandırdı. Takvim.com.tr, Daron Acemoğlu'nun çarpıtılmış verilerle yaptığı sunuma karşın doğru ve güncel verileri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Manipülatif sunuma karşı gerçekler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz, 3 Aralık'ı bekle" ifadeleriyle duyurduğu 'vizyon' toplantısı tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştü.

    ABD'DEN İTHAL VİZYON
    Yanına topladığı bazı isimlerle tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.

    Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.

    Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnterne bağlantısında kopmalar meydana geldi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldu.

    SELVİ HANIM'I UYUTAN VİZYON
    Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuşması sırasında uyuya kaldı.




    Öte yandan toplantıda konuşma yapan bir diğer isim ise Daron Acemoğlu idi...

    ÇARPITILMIŞ VERİLERLE MANİPÜLATİF SUNUM
    Acemoğlu sunumunda yer alan grafikte manipülatif verilerle gini katsayısını 2019 özelinde 0,42 seviyelerinde gösterdi. Söz konusu verilerin yanlış olduğu ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarıyla ortaya çıktı.

    Türkiye'nin 2019'daki gini katsayısı Acemoğlu'nun çarpıtılmış verilerinin aksine 0,395 olarak kayıtlara geçti.




    EDİTÖR NOTU: Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen istatistiksel bir hesaplamadır. İtalyan istatistikçi, Corrado Gini'nin geliştirdiği 'gini katsayısı' ülkenin eldeki zenginliğinin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ifade eder. 0 ile 1 arasında bir değere sahip olan Gini katsayısı; sıfır değerini aldığı ülkelerde milli gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını, bir değerini aldığı ülkelerde ise milli gelirin tamamına yalnızca bir kişinin sahip olduğunu ifade eder.



        Daron Acemoğlu, fiyaskoya dönen vizyon toplantısındaki sunumunda 2008 yıllarına kadar düşük yoğunluklu teknoloji ürünlerinin ihracatının azaldığını, orta düşük ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da arttığını grafikle ifade etti.

        Bir de üzerine teknolojinin ihracattaki katkısının azaldığını ve düşük kaliteli büyümeyle devam edildiğini iddia etti.



        TÜRKİYE'NİN 2008'DEN 2021'E 2.5 KAT BÜYÜYEN İHRACATINI GÖRMEZDEN GELDİ
        Gerçeklikten uzak bir yaklaşım sergileyen Acemoğlu, kullandığı grafiklerde Türkiye'nin ihracatının ne derece arttığını paylaşmayıp, 2008'den 2021'e Türkiye'nin ihracatının yaklaşık 2,5 katına ulaştığını görmezden geldi.



        TEMELSİZ VERİLER
        Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de Kurumsal Değişim başlığıyla 2000-2020 yılları arasında kurumsal reformları değerlendirdiği grafiğin ise hiçbir istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yapıldığı anlaşıldı.

        2000-2007 yılları arasında yolsuzluğun denetimi, hukukun üstünlüğü, sesini duyurabilme ve sorumluluk gibi kavramların kavramların başarıyla hayata geçirildiğini, ancak her ne hikmetse 2008 krizi sonrası bunların hiçbirinde kurumların başarılı olmadığını iddia eden Acemoğlu'nun gelişi güzel verilerle yaptığı sunum büyük tepki uyandırdı.



        ABDULLAH GÜL ÖDÜLLENDİRMİŞTİ
        Daron Acemoğlu, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmış ve ödülünü dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden almıştır.
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