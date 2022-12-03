Kılıçdaroğlu çarpıtılmış verilerle 'vizyon' arayışında! Daron Acemoğlu'nun yaptığı manipülatif sunuma karşı gerçekler





TEMELSİZ VERİLER

Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de Kurumsal Değişim başlığıyla 2000-2020 yılları arasında kurumsal reformları değerlendirdiği grafiğin ise hiçbir istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yapıldığı anlaşıldı.



2000-2007 yılları arasında yolsuzluğun denetimi, hukukun üstünlüğü, sesini duyurabilme ve sorumluluk gibi kavramların kavramların başarıyla hayata geçirildiğini, ancak her ne hikmetse 2008 krizi sonrası bunların hiçbirinde kurumların başarılı olmadığını iddia eden Acemoğlu'nun gelişi güzel verilerle yaptığı sunum büyük tepki uyandırdı.