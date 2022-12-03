Kılıçdaroğlu çarpıtılmış verilerle 'vizyon' arayışında! Daron Acemoğlu'nun yaptığı manipülatif sunuma karşı gerçekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ey dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz, 3 Aralık'ı bekle" ifadeleriyle duyurduğu 'vizyon' toplantısı tam anlamıyla bir fiyaskoya dönüştü.
ABD'DEN İTHAL VİZYON
Yanına topladığı bazı isimlerle tanıtım gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu ilk şoku Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin konuşması ile yaşadı.
Tenezzül edip Türkiye'ye bile gelmeyen Rifkin uzaktan bağlantı ile vizyon çizmeye çalıştı.
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnterne bağlantısında kopmalar meydana geldi. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda çeviri kulaklığı olması salondakilerin konuşmayı anlamamasına sebep oldu.
SELVİ HANIM'I UYUTAN VİZYON
Kılıçdaroğlu'nun kendi PR'ı için önemli günlerde sürekli olarak poz vermeye zorladığı eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Rifkin'in konuşması sırasında uyuya kaldı.
ÇARPITILMIŞ VERİLERLE MANİPÜLATİF SUNUM
Öte yandan toplantıda konuşma yapan bir diğer isim ise Daron Acemoğlu idi...
Acemoğlu sunumunda yer alan grafikte manipülatif verilerle gini katsayısını 2019 özelinde 0,42 seviyelerinde gösterdi. Söz konusu verilerin yanlış olduğu ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarıyla ortaya çıktı.
Türkiye'nin 2019'daki gini katsayısı Acemoğlu'nun çarpıtılmış verilerinin aksine 0,395 olarak kayıtlara geçti.
EDİTÖR NOTU: Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen istatistiksel bir hesaplamadır. İtalyan istatistikçi, Corrado Gini'nin geliştirdiği 'gini katsayısı' ülkenin eldeki zenginliğinin eşit paylaşılıp paylaşılmadığını ifade eder. 0 ile 1 arasında bir değere sahip olan Gini katsayısı; sıfır değerini aldığı ülkelerde milli gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını, bir değerini aldığı ülkelerde ise milli gelirin tamamına yalnızca bir kişinin sahip olduğunu ifade eder.