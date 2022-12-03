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    • Güncel
    • 03.12.2022 19:53
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    • 03.12.2022 20:31
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    CHP'nin fiyasko toplantısı fondaş medyayı da hayal kırıklığına uğrattı! Açık açık eleştirdiler, yayını kestiler...

    ABD ve İngiltere'ye gerçekleştirdiği icazet turlarının ardından 3 Aralık'ta vizyon belgesi açıklayacağını duyuran CHP Henel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekibine ithal ekonomi danışmanları yerleştirdi. Gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı fiyaskoya dönüştü. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykuyu daldığı, Jeremy Rifkin'in konuşmasının katılımcılara çevrilmediği, Hakan Kara'nın AK Parti'nin ekonomi politikasını övdüğü toplantı fondaş gazetecileri de hayal kırıklığına uğrattı. Nevşin Mengü, Şaban Sevinç açıkça eleştirdiği vizyon toplantısının Tele 1 yayını yarıda kesildi.

    takvim.com.tr
    Fondaş medyada ’vizyon’ üzüntüsü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İngiltere'deki icazet seferleri sonrasında büyük bir beklentiyle çağrı yaptığı vizyon belgesi, kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları salona gelmeyip canlı bağlantı ile teknik konuşmalar yaptı, salonda uyuklayanlar olduğu görüldü.

    TOPLANTIYA ÇEVRİMİÇİ KATILIM
    İstanbul'de yer alan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin 2. Yüzyılı Vizyon Programı tartışmalara yol açtı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.

    BAY KEMAL'E İTHAL DANIŞMANLAR
    CHP Vizyon Belgesi, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

    Açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm konusunda başdanışmanlık görevini yürüteceğini duyurdu.

        Yine Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak gibi isimlerin de ekonomi danışmanı olarak yanında yer aldığını belirtti.

        SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
        Kılıçdaroğlu'nun öve öve bitiremediği Jeremy Rifkin toplantıya Washington'dan canlı bağlantı ile katıldı. Tarihi olarak nitelendirilen toplantıya Rifkin'in uzaktan bağlantı ile katılması eleştirilere neden oldu.

        Rifkin'in teknik ve heyecansız konuşması protokolde oturan Selvi Kılıçdaroğlu'nu bile uyuttu. Salona çeviri için kulaklık dağıtılmazken, Rifkin'in İngilizce yaptığı konuşma katılımcıların çoğu tarafından anlaşılamadı. Bu da karışıklık oluşturdu.

        TELE 1 YAYINI KESTİ
        CHP'nin fonladığı Tele 1 konuşmacılardan Hakan Kara'nın sunumu sırasında heyecansız ortama dayanamadı ve yayını kesti.

        Hakan Kara yerine Merdan Yanardağ'ın yorumlarına yer verilmesi dikkat çekti.

        ŞABAN SEVİNÇ: VİZYONSUZLUK!
        Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Twitter'dan organizasyona isyan etti.

        Sevinç, "Vizyonsuzluk nedir? Amerika'dan birkaç yazar, ekonomi ve bilim insanını telekonferansla konuşturup, İstanbul'da salona doldurduğun CHP'lilere dinletmek." ifadelerini kullandı.

            Sevinç, kısa sürede bu tweet'i sildi.

            NEVŞİN MENGÜ: KİME DANIŞMAN OLACAKLAR?
            Muhalefete yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, organizasyondaki derin çelişkilere dikkat çekerek, "Akademisyenler 6'lı masaya mı danışmanlık yapacak, CHP'ye mi? Diğer liderler buna nasıl yaklaşacak merak ediyorum." diye konuştu.

            BİR TEPKİ DE HALK TV'DE
            Ekonomist Öner Günçaydı, CHP'nin kanalı Halk TV'de, Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl programını eleştirdi.

            Günçaydı, "İki ciddi problem vardı. Birincisi bu kadar önemli bir toplantıya konuşmacılar şahsen katılmalıydı. Tercümeyle ilgili sorunlar var" dedi.

            NİHAT GENÇ: TÜRKİYE AMERİKA'DAN YÖNETİLECEK
            Muhalif yazarlaradan Nihat Genç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(Kılıçdaroğlu vizyonunu açıklarken) Herif resmen 'Türkiye, Amerika'dan yönetilecek' dedi ya (Danışmanların hepsi Amerika'da olduğu için ve tabii Fetö de orada...) kulaklarım bunu da duydu ya..." yazdı.

            Kılıçdaroğlu'nun tanıttığı danışmanlar sırası ile tek tek konuşma yaptı. Seminer havasına dönüşen organizasyonda her geçen dakika heyecan düştü, uğultular oluştu.

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            Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını resmen ilan etti
            Haberler Güncel CHP'nin fiyasko toplantısı fondaş medyayı da hayal kırıklığına uğrattı! Açık açık eleştirdiler, yayını kestiler...
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