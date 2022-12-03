CHP'nin fiyasko toplantısı fondaş medyayı da hayal kırıklığına uğrattı! Açık açık eleştirdiler, yayını kestiler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD ve İngiltere'deki icazet seferleri sonrasında büyük bir beklentiyle çağrı yaptığı vizyon belgesi, kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları salona gelmeyip canlı bağlantı ile teknik konuşmalar yaptı, salonda uyuklayanlar olduğu görüldü.
TOPLANTIYA ÇEVRİMİÇİ KATILIM
İstanbul'de yer alan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin 2. Yüzyılı Vizyon Programı tartışmalara yol açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.
BAY KEMAL'E İTHAL DANIŞMANLAR
CHP Vizyon Belgesi, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
Açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in Endüstriyel Dönüşüm konusunda başdanışmanlık görevini yürüteceğini duyurdu.