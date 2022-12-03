CHP'nin fiyasko toplantısı fondaş medyayı da hayal kırıklığına uğrattı! Açık açık eleştirdiler, yayını kestiler...

BİR TEPKİ DE HALK TV'DE

Ekonomist Öner Günçaydı, CHP'nin kanalı Halk TV'de, Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıl programını eleştirdi.

Günçaydı, "İki ciddi problem vardı. Birincisi bu kadar önemli bir toplantıya konuşmacılar şahsen katılmalıydı. Tercümeyle ilgili sorunlar var" dedi.

NİHAT GENÇ: TÜRKİYE AMERİKA'DAN YÖNETİLECEK

Muhalif yazarlaradan Nihat Genç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(Kılıçdaroğlu vizyonunu açıklarken) Herif resmen 'Türkiye, Amerika'dan yönetilecek' dedi ya (Danışmanların hepsi Amerika'da olduğu için ve tabii Fetö de orada...) kulaklarım bunu da duydu ya..." yazdı.