HAVA DURUMU | Kar, sağanak yağış, fırtına... Hepsi birden geliyor! Meteoroloji gün verdi il il uyardı | 4-8 Aralık 2022

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı