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    • Güncel
    • 04.12.2022 06:40
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    • 04.12.2022 06:42
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    HAVA DURUMU | Kar, sağanak yağış, fırtına... Hepsi birden geliyor! Meteoroloji gün verdi il il uyardı | 4-8 Aralık 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan tahminlerde bugün Karadeniz, Marmara'nın bir bölümü ve Doğu Anadolu'daki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle salı günü yurdun büyük bölümü için kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı tahmini yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu raporu...

    Kar, sağanak yağış, fırtına... Hepsi birden geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        EDİRNE °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TEKİRDAĞ °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ADANA °C, 24°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        MERSİN °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KAYSERİ °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA °C, 13°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            RİZE °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AĞRI °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ERZURUM °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 7°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

                DİYARBAKIR 5°C, 16°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 6°C, 16°C
                Az bulutlu ve açık

                MARDİN 7°C, 14°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA 8°C, 18°C
                Az bulutlu ve açık

                4-8 ARALIK 2022 HAVA DURUMU

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                Koza Altın
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar, sağanak yağış, fırtına... Hepsi birden geliyor! Meteoroloji gün verdi il il uyardı | 4-8 Aralık 2022
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