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    • Güncel
    • 23.11.2022 22:06
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    • 23.11.2022 22:19
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    Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan A Haber'de uyarılar! Bir sonraki deprem için o iki ili işaret etti!

    Merkez üssü Düzce olan 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Ankara ve birçok çevre ilde de hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremde bir 93 kişi yaralanırken bir kişi de yaşamını yitirdi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında bir sonraki deprem için iki şehri işaret ederken, bu depremin Marmara depremine etkisini de yorumladı.

    Deprem uzmanından uyarılar! İki ili işaret etti

    Dün gece saat 4.08'te merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremde 93 kişi yaralanırken, deprem sırasında evden çıkarken düşen bir kişi yaşamını yitirdi.


    138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.


    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

    Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


    UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
    Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    1500 KİLOMETRELİK BİR FAY
    Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy'ın açıklamaları şu şekilde;
    "Kuzey Anadolu fayı Bingöl'den başlayıp Marmara Denizi'nin de içinden geçen 1500 kilometrelik bir fay. Düzce koyu kırmızı bir bölgede."



    BOLU'DA YENİDEN OLABİLİR
    "Buradaki 7.2'lik deprem sonrası Bolu Dağı'nda bir gerilme mevcuttu. Herkes İstanbul'da bekliyordu ama Bolu Dağı'nda bekleniyordu. 1943-1944 depremleri var ama yine burada olabilir."



        İZMİT KÖRFEZİ DE RİSKLİ
        "Hatta bir kırılma olduğunda hat üzerinde rahatlama olurken, hattın uç kısımlarında gerilme olur. İki ucun biri Bolu Dağı'ndan biri İzmit Körfezi'ndeydi. Bir sonraki depremi bu bölgede beklemek doğal bir sonuç."



        DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK
        "Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz."

        BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ
        "Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz."

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        Haberler Güncel Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan A Haber'de uyarılar! Bir sonraki deprem için o iki ili işaret etti!
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