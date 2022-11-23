Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan A Haber'de uyarılar! Bir sonraki deprem için o iki ili işaret etti!

Dün gece saat 4.08'te merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde 93 kişi yaralanırken, deprem sırasında evden çıkarken düşen bir kişi yaşamını yitirdi.
138 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
Yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Düzce depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1500 KİLOMETRELİK BİR FAY
Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şükrü Ersoy'ın açıklamaları şu şekilde;
"Kuzey Anadolu fayı Bingöl'den başlayıp Marmara Denizi'nin de içinden geçen 1500 kilometrelik bir fay. Düzce koyu kırmızı bir bölgede."