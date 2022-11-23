Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan A Haber'de uyarılar! Bir sonraki deprem için o iki ili işaret etti!





DÜZCE'DE DAHA DÜŞÜK BİR DEPREM BEKLİYORDUK

"Bir bölge kırılırsa rahatlar ama uçlar gerilir. 5.9 olması garip. Burada daha düşük bir deprem bekliyorduk. Ama bir fay parçasının üzerindeki gerilimin boşaldığını düşünüyoruz."



BU DEPREM MARMARA'YI TETİKLEMEZ

"Bu deprem başka bölgeyi etkiler mi? Etkilemez. Bu deprem Marmara'yı etkilemez. Düzce'de deprem Marmara'nın enerjisini de almaz."

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