Başkan Erdoğan'dan, Küba Devlet Başkanı Bermudez'e anlam dolu hediye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e, 1902'de Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektubu hediye etti.
BAŞKAN'DAN ANLAM DOLU HEDİYE | VIDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Osmanlı tarafından Küba'ya gönderilen cevap mektubunu da Küba Devlet Başkanı Bermudez'e takdim etti.
Tarihi mektupta, dönemin Küba Cumhurbaşkanı Palma, II. Abdülhamid'e "Küba Cumhuriyetinin kuruluşunu ve Osmanlı Devleti ile dostluk ilişkilerini koruma niyetini" bildiriyor.
Küba Devlet Başkanı Bermudez, bu anlamlı hediye için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Daha önce bu belgeyi görmediğini belirten Küba Devlet Başkanı Bermudez "Tamamen tarihi bir belge" ifadesini kullandı.