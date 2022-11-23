Polis teşkilatını hedef alan 'Polis Sendikası' kullanıcı adlı provokatör tutuklandı! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı...

"Polis Sendikası" adı ile kurulan troll sosyal medya hesabından, Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira barındıran içerikler paylaşılması üzerine, Eminyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.
Yürütülen çalışmalar neticesinde Polis Sendikası isimli troll hesabının yöneticisi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklandı.
CHP'Lİ BAKAN İLE İRTİBATLI
Söz konusu provokatörün, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama geldi.
Bakalıktan yapılan açıklamada "CHP Milletvekili'nin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal eden yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler doğrul olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çabasından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.