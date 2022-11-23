Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2022 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2022 21:16
    ABONE OL

    Polis teşkilatını hedef alan 'Polis Sendikası' kullanıcı adlı provokatör tutuklandı! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı...

    Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira barındıran içerikler paylaşan 'Polis Sendikası' isimli hesabın sahibi provokatör tutuklandı. Söz konusu provokatörün, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Tutuklanan provokatör CHP bağlantılı çıktı!

    "Polis Sendikası" adı ile kurulan troll sosyal medya hesabından, Türk Polis Teşkilatı'nı hedef alan dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira barındıran içerikler paylaşılması üzerine, Eminyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı harekete geçti.

    Yürütülen çalışmalar neticesinde Polis Sendikası isimli troll hesabının yöneticisi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklandı.



    CHP'Lİ BAKAN İLE İRTİBATLI
    Söz konusu provokatörün, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı olduğu tespit edildi.



    Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama geldi.

    Bakalıktan yapılan açıklamada "CHP Milletvekili'nin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal eden yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler doğrul olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çabasından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Güncel Polis teşkilatını hedef alan 'Polis Sendikası' kullanıcı adlı provokatör tutuklandı! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı...
            SON DAKİKA