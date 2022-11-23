Polis teşkilatını hedef alan 'Polis Sendikası' kullanıcı adlı provokatör tutuklandı! CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile irtibatlı...





Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da yazılı açıklama geldi.



Bakalıktan yapılan açıklamada "CHP Milletvekili'nin bu troll hesap üzerinden aldığı ve TBMM'ye taşıdığı özel hayatın gizliliğini ihlal eden yalan ve iftiraya yönelik bu bilgiler doğrul olmayıp, milletvekili sorumluluğuna yakışmayacak karalamaya yönelik algı çabasından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.