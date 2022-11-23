Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.11.2022 19:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2022 19:54
    ABONE OL

    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına PKK davasında yeni gelişme! Bakan Soylu işaret etmişti: 14 şüpheli yargılanacak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Meclis’te aralarında Mersin Belediyesi’nin de bulunduğu 4 CHP’li belediyeyi işaret ederek bu belediyelerin terör örgütüyle bağlantılarını açıklayacağını söylemişti. Bakan Soylu’nun açıklamalarının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü, aralarında CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 4’ü tutuklu 14 şüpheliyle ilgili PKK soruşturması tamamlandı. Evlerinde yapılan aramalarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri çıkan 11 şüpheli “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan, 3 şüpheli ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

    CHP’li belediye çalışanlarına PKK davasında yeni gelişme!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bu haftayı işaret ederek CHP'li belediyelerin terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağını duyurmuştu. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi de olan Bakan Soylu'nun bu çıkışının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.


    Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken belediye çalışanlarıyla ilgili soruşturma devam ediyordu.

    4'Ü TUTUKLU 11 ŞÜPHELİYE DAVA
    Sabah'ın haberine göre, tamamlanan soruşturma sonucunda belediyede çalışan 4'ü tutuklu 11 şüpheliye "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 belediye çalışanına ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın iddianamesi Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    EVLERİNDEN ÖRGÜT ELEBAŞI APO'NUN POSTERLERİ ÇIKTI
    Propaganda suçlaması yöneltilen 10 şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, örgütün sözde bayrağını paylaşan, örgüt mensuplarının silahlı fotoğraflarını paylaştıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde Öcalan'a ait fotoğraflar ve örgüt propagandasına dönüşen eylemlere de katıldıkları saptandı.

    YPS BİRLİKLERİYLE İRTİBATLILAR
    "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen 3 CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanının ise örgütün sözde sivil savunma birlikleri olan YPS'de faaliyet gösterdiği saptanan şüphelilerle irtibatı bulunduğu saptandı. Tutuklu CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile ilgili yürütülen soruşturmanın ise halen devam ettiği öğrenildi.

        SOYLU'DAN CHP'DEKİ PKK'LILAR ÇIKIŞI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz Cuma günü TBMM Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda CHP'li belediyeleri işaret ederek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

        BAKAN SOYLU'NUN İŞARET ETTİĞİ BELEDİYELER
        Terör yuvasına dönen CHP'li belediyeleri tek tek açıklayan Bakan Soylu, açıklamasında "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        Bakan Soylu'nun CHP'li belediyelerle ilgili basın toplantısı yapacağını duyurmasının ardından CHP'li belediyelerde çalışan PKK iltisaklılara dair takvim.com.tr detaylı bir derleme hazırladı;

        CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ PKK'LILAR: DAİRE BAŞKANINA PKK TUTUKLAMASI
        CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki PKK iltisaklı çalışanlarla sürekli gündemdeki yerini koruyor.

        2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'ye diyet olarak açılan belediye kadrolarına örgüt bağlantılı kişilerin alınması bu durumu destekler nitelikte.

        Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ
        PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.

        Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:

        İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

        33 PKK İLTİSAKLI KİŞİ BELEDİYE BÜNYESİNDE
        MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu ifade etti. Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı.

            BELEDİYENİN PARALARINI TERÖRSEVİCİ GAZETECİLERE AKITMIŞ
            Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin terörsevici Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıkmıştı. Başkan Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı.

            YILLIK 4 MİLYON TL
            İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.

            AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
            Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.

            Akinan'ın Kandil'de elebaşı Karayılan ile görüşüp PKK'lıları kahraman ilan etmişti. DHKP-C'yi de savunan Akinan FETÖ eylemlerine de destek paylaşımında bulunmuştu.


            ATAŞEHİR
            CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin başta terör örgütleri olmak üzere çeşitli suç kayıtları bulunan 125 kişi istihdam sağladığı ortaya çıkmıştı.

            ADANA SEYHAN
            CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlenmiş, söz konusu operasyon sonucu Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alınmıştı.

            PKK/KCK terör örgütünün sözde yerel yönetimler sorumlusu olan CHP Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Buyruk'un, üst düzey örgüt mensubu Mehmet Saruhan görüştüğü, Değer ve Yurtsever adlı iki ailenin mensuplarının Seyhan Belediyesinde işe alınmasına öncelik verdiği tespit edildi.


            İSTANBUL
            CHP'li İBB'ye yönelik yapılan incelemede kurumda 'Sosyal Hizmet Uzmanı' olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının PKK kampında çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

            Söz konusu çağış İBB'ye ait binada gözaltına alınmıştı.


            Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirtilen DİAYDER'e yönelik soruşturma sonunda açılan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 23 sanığın yargılanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
            Haberler Güncel CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına PKK davasında yeni gelişme! Bakan Soylu işaret etmişti: 14 şüpheli yargılanacak
                SON DAKİKA