İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bu haftayı işaret ederek CHP'li belediyelerin terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağını duyurmuştu. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi de olan Bakan Soylu'nun bu çıkışının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Geçtiğimiz Eylül ayında CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken belediye çalışanlarıyla ilgili soruşturma devam ediyordu.
4'Ü TUTUKLU 11 ŞÜPHELİYE DAVA
Sabah'ın haberine göre, tamamlanan soruşturma sonucunda belediyede çalışan 4'ü tutuklu 11 şüpheliye "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 belediye çalışanına ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan davanın iddianamesi Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
EVLERİNDEN ÖRGÜT ELEBAŞI APO'NUN POSTERLERİ ÇIKTI
Propaganda suçlaması yöneltilen 10 şüphelinin sosyal medya hesaplarında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında fotoğraf çektirip paylaşan, örgütün sözde bayrağını paylaşan, örgüt mensuplarının silahlı fotoğraflarını paylaştıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde Öcalan'a ait fotoğraflar ve örgüt propagandasına dönüşen eylemlere de katıldıkları saptandı.
YPS BİRLİKLERİYLE İRTİBATLILAR
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen 3 CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanının ise örgütün sözde sivil savunma birlikleri olan YPS'de faaliyet gösterdiği saptanan şüphelilerle irtibatı bulunduğu saptandı. Tutuklu CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile ilgili yürütülen soruşturmanın ise halen devam ettiği öğrenildi.