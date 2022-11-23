VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ

PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.



Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:



İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

33 PKK İLTİSAKLI KİŞİ BELEDİYE BÜNYESİNDE

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu ifade etti. Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı.