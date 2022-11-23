Tokat'ta özel hastanede felçli hastaneye işkence edilen sağlık çalışanları hakkında verilen ceza belli oldu





"Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. 'Bunda bir şey yok. Yara yok' dediler." şeklinde konuştu.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.



Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI

Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatan hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından Salğk Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemelerine başladı. Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya hemşireler tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgi derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görüntüler basına düşer düşmez görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelerine başladı.