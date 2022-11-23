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    • Güncel
    • 23.11.2022 17:44
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    • 23.11.2022 18:07
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    Tokat'ta özel hastanede felçli hastaneye işkence edilen sağlık çalışanları hakkında verilen ceza belli oldu

    Son dakika...Tokat'ta felçli hastaya işkence eden sağlık çalışanları hakkındaki verilen cezalar ağlık Meslekleri Kurulunda karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi.

    Özel hastane skandalında flaş karar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Tokat'ta felçli hastaya işkence eden sağlık çalışanları hakkında verilen cezaların Sağlık Meslekleri Kurulunda karara bağlandığını duyurdu. Koca, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı."



    TEKRAR YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL
    Koca çalışanşarın tekrar yoğun bakımda çalışmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.




    "YARGI ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKLER"
    Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir.

    NELER YAŞANMIŞTI
    Tokat'ta faaliyet gösteren özel bir hastanede yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.



        FELÇİ HASTAYA İŞKENCE ETTİLER
        Hasta yakınları tarafından tesadüfen çekilen görüntülerde iki yoğun bakım hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

        Özel hastanede felçli hastaya işkence


        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
        Fransa'da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat'ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi devlet hastanesinde yapılan M.A. yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı.



        YOĞUN BAKIM KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
        Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.



        YAŞADIĞI ŞİDDETİ İZLEDİĞİ GÖRÜNTÜLERDEN ÖĞRENDİ
        Tedavisi devam eden M.A.'ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığında aldı. Ancak şikayeti üzerinde "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı verilerek geri çevrildi.



        Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.



            M.A. yaptığı açıklamada, olayın üzeri kapatılmak istense de hukuki haklarını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi. M.A. yaptığı açıklamada, "Felç geçirdim. Ambulansla Devlet Hastanesine geldim. 3 gün kaldım daha sonra Medicalpark Hastanesine sevk ettiler. Orada da 13 gün kaldım. Şiddet gördüm. Yaşadıklarımı görüntüleri izledikten sonra öğrendim. Kendime geldikten sonra izledim görüntüleri. Psikolojim bozuldu. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. Takipsizlik kararı var. Delil yok denildi. Davayı düşürdüler."



            "Hukuk mücadelemi sürdüreceğim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Bir bayan geldi bana kötü davrandı, bağırdı, çağırdı. Daha sonra hemşire geldi. Oda ağzıma bastı. Boğmaya çalıştı. Gözümü çıkarmaya çalıştı. Baldırıma devamlı darbe atıldı. Ameliyattan önce baldırım simsiyah olmuş. Bayram günü çocuklar ziyaretime geldiler. Olayı bayram günü yaşadık. Ben onları görmedim, onlar kameradan beni izliyorlarmış. Hemşire geldi. Darp etti. Elime ayağıma vurdular. Sağlık Bakanlığına dilekçe yazıp verdik. Cevap bekliyorum. 'Bunda bir şey yok. Yara yok' dediler." şeklinde konuştu.


            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

            Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

            TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
            Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tokat'ta hizmet veren özel hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan "Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı" başlıklı haber üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtildi.

            Hasta M.A'nın bu yılın temmuz ayında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı özel hastaneye başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanın tedavisinin bir bölümünün genel yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

            Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
            "Hastanın 9 Temmuz'da yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak suretiyle elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire, sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu edilmiştir. Olayın İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildiği andan itibaren soruşturma açılıp bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

            MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI
            Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatan hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından Salğk Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemelerine başladı. Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya hemşireler tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgi derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görüntüler basına düşer düşmez görevlendirilen müfettişler, sabah saatlerinde hastaneye gelerek incelemelerine başladı.



            HASTANENİN FALİYETİ DURDURULDU
            Bakan Koca sosyal medya hesabından skandal olayın gerçekleştiği hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" dedi.

            HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
            Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.

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            Haberler Güncel Tokat'ta özel hastanede felçli hastaneye işkence edilen sağlık çalışanları hakkında verilen ceza belli oldu
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