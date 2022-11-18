Bakan Soylu CHP'li belediyeleri işaret etti! Mersin, Adana, İstanbul, Ataşehir... "Terör örgütlerine neler yaptıklarını açıklayacağım"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonda sunum yaptı.



CHP'Lİ BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ

Bakan Soylu, CHP'li belediyeleri işaret ederek çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Soylu, "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım" dedi.



HDP'YE SALVOLAR

Komisyonda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan arasında sert bir tartışma yaşandı.

"İFTİRA EDİYORSUNUZ AYAĞINI SİZ KIRDINIZ"

"İftira ediyorsunuz. Onun ayağına siz bastınız, siz kırdınız." diyen Bakan Soylu, "İspat etsenize, ayağına siz bastınız. Aynısını yaptınız Şırnak'ta. İftira ettiniz, yalan söylediniz." ifadelerini kullandı.



"HEPİNİZ TERÖRİSTSİNİZ"

Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlenen Bakan Soylu, "Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi. Hepiniz teröristsiniz. Otur aşağıya. Seni Amerika'nın oyuncağı seni." diye konuştu.



CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ PKK'LILAR: DAİRE BAŞKANINA PKK TUTUKLAMASI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki PKK iltisaklı çalışanlarla sürekli gündemdeki yerini koruyor.



2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'ye diyet olarak açılan belediye kadrolarına örgüt bağlantılı kişilerin alınması bu durumu destekler nitelikte.



Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ

PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.



Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:



İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...





KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?

Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI

İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...

Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.



Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.

PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASI

Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.

TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ

Bedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.

Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.

Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.

33 PKK İLTİSAKLI KİŞİ BELEDİYE BÜNYESİNDE

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı.

BELEDİYENİN PARALARINI TERÖRSEVİCİ GAZETECİLERE AKITMIŞ

Öte yandan geçtiğimiz ay yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin terörsevici Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıkmıştı. Başkan Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı.

YILLIK 4 MİLYON TL

İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.

AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ

Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.

KANDİL'DE KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETTİ!

Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.

DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU

Kan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu.

Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.

FETÖ'NÜN EYLEMLERİNE DE DESTEK VERMİŞ

Serdar Akinan'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait araçları durdurulması eylemlerine açık destek verdiği öğrenildi.





AKİNAN'DAN, 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK

Serdar Akinan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 17 Aralık yargı darbe girişimine destek verdi ve "Seçim öncesi son yılların en büyük yolsuzluk operasyonu! 17 Aralık 2013 tarihe, AKP'de sonun başlangıcı olarak geçecek... Kesin bilgi!" iddiasında bulundu. Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonuna destek verdi ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ve "tiran" olarak suçladı.

Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonlarına destek verdi ve "Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir iktidarın ve bir tiranın çöküşünü canlı izliyoruz..." iddiasında bulundu.



