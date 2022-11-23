TSK'dan PKK-YPG’ye ağır bombardıman! Kamışlı'dan ilk görüntü geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kılıç Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor. Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.
İLK FOTOĞRAF GELDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik ağır bombardıman düzenliyor. Terör yuvalarına ve teröristlere yönelik ilk fotoğraf geldi.
BAKAN AKAR, PENÇE-KILIÇ HAREKATI'NA İLİŞKİN BRİFİNG ALDI: 254 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." demişti.
Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi.
Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.