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    • 27.04.2022 15:25
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    İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı

    Son dakika haberi... CHP yönetimindeki İBB'ye yönelik yapılan incelemede, kurumda "Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran isimli kişinin PKK kampında çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tespit sonrası düzenlenen operasyonda şahıs çalıştığı İBB'ye ait binada gözaltına alındı.

    İBB çalışanının PKK kampında görüntüleri ortaya çıktı

    İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

    Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı
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