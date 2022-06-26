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    • 27.06.2022 06:11
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    • 27.06.2022 09:24
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    CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı

    Son dakika haberi! CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, aralarında CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'lilerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, “Siz daha iyi bilirsiniz” yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine “O sizsiniz” diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    takvim.com.tr
    CHP’li Seyhan Belediyesi’ne PKK/KCK operasyonu!

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    ŞAFAK BASKINI YAPILDI


    HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.


    Başkan Yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        KOÇ BAŞLARIYLA GİRDİLER
        Özel harekat polisleri evlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp içeri girdi. Polis şahısları yere yatırıp etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.



        FUNDA BUYRUK

        Operasyonda, HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

        Polis Seyhan Belediyesinde başkan yardımcısının odasında da arama yaptı. Polisin araması hala devam ediyor.

            Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, "Siz daha iyi bilirsiniz" yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine "O sizsiniz" diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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            CHP’li Seyhan Belediyesi’ne PKK/KCK operasyonu!
            Haberler Güncel CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı
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