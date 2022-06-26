CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı

Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, "Siz daha iyi bilirsiniz" yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine "O sizsiniz" diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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