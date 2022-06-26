CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu! Başkan Yardımcısı Funda Buyruk gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ŞAFAK BASKINI YAPILDI
HDP Adana İl Eş Başkanları Mehmet K. ile Helin K. ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Başkan Yardımcısı Funda Buyruk dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.