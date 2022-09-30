CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer ve terörden tutuklu Bedrettin Gündeş terörsevici Serdar Akinan'a para akıttı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.
Takvim.com.tr CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve PKK operasyonu kapsamında paketlenen CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili çarpıcı detaylara ulaştı.
VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ
PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.
Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:
İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.
CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...
KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...
Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.
29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.
31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.
Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.
Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.