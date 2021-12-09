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    • Güncel
    • 09.12.2021 14:59
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    • 09.12.2021 15:32
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    CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!

    Terörün siyasi ayağı HDP ile seçim ittifakına giden CHP'nin İstanbul'daki kadroları terör örgütü üyeleriyle doldurduğu ortaya çıktı. Meclis'te yaptığı konuşmada, İBB'ye 33 bin personelin alındığı belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "455 tanesinin PKK, KCK kaydı var. 82 DHKP-C kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin TKP kaydı var." dedi.

    takvim.com.tr
    AA
    CHP’li İBB’de kadrolar terör örgütlerine emanet!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan personel alımları ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

    Bakan Soylu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından belediyeye 33 bin kişi alındığını, bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

    Meclis'te konuşan Bakan Soylu, İBB'ye yapılan alımlarla ilgili şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455'inin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var. 2'sinin ise MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim.

    13 BİNDEN FAZLA VATANDAŞI İŞTEN ÇIKARMIŞTI
    Yerel seçimler öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağını, işçilerin ne olursa olsun işlerine devam edeceklerini belirtmiş, 'Namus sözü veriyorum' demişti. Benzer açıklamalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da gelmişti.


        Ancak İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkardı. Bu işçilerin çıkarılmasının ardından belediyeye 45 bin 29 işçi alındı.

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        CHP’li İBB’de kadrolar terör örgütlerine emanet!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
            SON DAKİKA