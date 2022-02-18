PKK vakfı DİAYDER davası başladı! CHP'li İBB'nin işe aldığı PKK'nın sözde hocaları için hesap vakti

BİRLEŞTİRME TALEPLERİ

Avukatlar, 23 sanıktan 5'ine daha önce İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldığını belirterek, bu davanın daha önce açılan dava ile birleştirilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da davaların birleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine avukatlar bu kez, delillerin hukuki yollardan elde edilmediğini öne sürüp, davanın düşmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de delillerin hukuka uygun bir şekilde elde edildiğine karar verdi.