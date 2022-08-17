CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam

Belediye ve belediyeye bağlı iştiraklerde işe alınan kişileri tek tek inceleyen müfettişler, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. İnceleme sonuçlarına göre belediye ile iştiraki olan ATABEL ve ATAPER adlı şirketlerde çalışan 125 kişinin suç kaydı olduğu tespit edildi.

HER ÖRGÜTTEN ÇALIŞAN

Suç türlerinde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" başı çekiyor. Listedeki isimlerin PKK/KCK, DHKP/C, FETÖ, TKEP/L, TKPM/L, MKP ve Nusret Cephesi irtibatı olduğu belirtiliyor.