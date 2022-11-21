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    İstiklal Operasyonu! Taksim'in intikamı alındı! Terör örgütüne ait 89 hedef imha edildi

    Türk askeri İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıyı yapan hainlere operasyon düzenledi. Terör örgütünün inlerini, destekçilerinin de planlarını yerle bir etti. Tüm dünyaya mesaj gönderdi: Bir gece ansızın gelebiriz

    İstiklal Operasyonu

    Başkan Erdoğan, Endonezya dönüşü uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gösterdiği planları inceledi. Pençe Kılıç Harekatı için talimat verdi. Gece yarısı saat 00.00'da Türk askeri harekete geçti.

    Diyarbakır ve Malatya'dan kalkan jetler, İHA ve Sİ- HA'ların belirlediği noktalara yöneldi. 700 kilometre genişlikteki ve 200 kilometre derinlikteki bölgelere bomba yağdırıp 89 hedefi yerle bir etti.



    BAŞKOMUTAN HAVADA BÖYLE EMİR VERDİ

    YUNAN BASINI TUTUŞTU
    Pençe-Kılıç Harekatı, dünyada gündem oldu. Yabancı medya "Taksim'in intikamı" başlıklarıyla duyurdu. Yunanistan ise çok korktu:
    ETHNOS: Operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor.
    PROTO THEMA: Erdoğan, gece bombalama emri verdi.
    TA NEA: Bir gece ansızın...
    ERT: Uçaklar kalktı, harekat başladı.



    O GECE GELDİ!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya dönüşü uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye ve Kuzey Irak'la ilgili son hazırlıkları dinledi. Ardından Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlatılması için talimatını verdi. Bunun üzerine TSK, önceki gece Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Gece saatlerinde havalanan Türk F-16'lar, Pençe-Kılıç harekatıyla 89 terör hedefi imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada "Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" denildi. Hava harekatının BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. MSB'nin açıklamasında "Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE- KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" denildi.



        TAKSİM'İN İNTİKAMI
        "PKK'nın Taksim saldırısı sonrası yapıldığına" dikkat çekti
        AP: Türkiye, İstiklal'deki terör eyleminden sonra hava operasyonları başlattı.
        AL JAZEERA: Türk jetleri, Suriye ve Irak'taki hedefleri bombaladı.
        GUARDIAN: Türkiye, İstanbu l bombalamasından sonra Suriye'nin kuzeyindeki kasabaları vurdu.
        REUTERS: Türkiye, PKK/YPG üslerini hedef aldı.
        BLOOMBERG: Türkiye misilleme yaptı
        İSVEÇ TV SVT: Türkiye, İstanbul eyleminin intikamını aldı...



        HAİNLERE ECRİN BOMBASI
        Türk Silahlı Kuvvetleri, Taksim'deki teröre kurban giden 9 yaşındaki Ecrin Meydan'ın adının yazılı olduğu bombaları teröristlerininlerine yağdırdı.



        Harekata Diyarbakır ve Malatya başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok hava üssünden kalkan 50'den fazla hava aracı katıldı. Akıncı, Bayraktar TB2 ve Anka da hem hedef tespiti yaptı. Hem de güdümlü bombaları teröristlerin inlerine yağdırdı.
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            Haberler Güncel İstiklal Operasyonu! Taksim'in intikamı alındı! Terör örgütüne ait 89 hedef imha edildi
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