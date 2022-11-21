İstiklal Operasyonu! Taksim'in intikamı alındı! Terör örgütüne ait 89 hedef imha edildi





O GECE GELDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Endonezya dönüşü uçakta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Suriye ve Kuzey Irak'la ilgili son hazırlıkları dinledi. Ardından Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlatılması için talimatını verdi. Bunun üzerine TSK, önceki gece Suriye ve Irak'ın kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendi. Gece saatlerinde havalanan Türk F-16'lar, Pençe-Kılıç harekatıyla 89 terör hedefi imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada "Hesap zamanı , alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" denildi. Hava harekatının BM Antlaşmasının 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. MSB'nin açıklamasında "Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE- KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" denildi.