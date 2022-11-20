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    • 20.11.2022 17:43
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    Hain saldırı ile bizden koparılan Ecrin ve Yağmur'un hesabı soruldu!

    Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti. MSB'den harekat sonrası paylaşlımda bulundu. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda" "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz! ifadelerini kullandı.

    Ecrin ve Yağmur’un hesabı soruldu

    MSB: Pençe Kılıç Harekatı'nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vurulurken, TSK'ya ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.



    MSB'DEN ANLAM DOLU PAYLAŞIM
    MSB çok manidar bir paylaşımda bulunudu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

    "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!



    Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz! ifadelerini kullandı.

    MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

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    Bahçeli’den Pençe - Kılıç Hava Harekatı’na tam destek
    Haberler Güncel Hain saldırı ile bizden koparılan Ecrin ve Yağmur'un hesabı soruldu!
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