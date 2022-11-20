MSB: Pençe Kılıç Harekatı'nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'larla birlikte 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vurulurken, TSK'ya ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.